Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina rivela il motivo del suo ritorno: "Per me si tratta solo di soldi"

Parlando dei motivi del suo ritorno nel ruolo di Doctor Octopus, la star di Spider-Man: No Way Home Alfred Molina ha spiegato che è solo una questione di soldi.

La notizia del ritorno di alcuni storici villain del franchise di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home ha galvanizzato i fan che non vedono l'ora di godere della visione del terzo capitolo della saga dell'Uomo Ragno versione Tom Holland. Tra i cattivi storici rivedremo anche il Doctor Octopus di Alfred Molina. il pragmatico attore ha un po' raffreddato gli entusiasmi spiegando che il motivo del suo ritorno è principalmente legato ai soldi.

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina in una scena

Come confermato dal trailer di Spider-Man: No Way Home, il film vede il ritorno di Alfred Molina come Doctor Octopus, Willem Dafoe come Green Goblin e Jamie Foxx come Electro.

I tre attori sono apparsi in diversi film di Spider-Man. Dafoe e Molina hanno recitato al fianco del Peter Parker di Tobey Maguire, rispettivamente, in Spider-Man e Spider-Man 2. Jamie Foxx era in The Amazing Spider-Man 2 insieme al Peter Parker di Andrew Garfield.

In Spider-Man: No Way Home, Peter Parker e il Doctor Strange sbagliano un incantesimo destinato a far dimenticare al mondo che Peter è Spider-Man. Di conseguenza, liberano la via al Multiverso. È allora che i cattivi di Spider-Man del passato, incluso Doctor Octopus di Alfred Molina, fanno irruzione nell'MCU.

Spider-Man: No Way Home, ecco cosa ha detto Sam Raimi sul ritorno di Alfred Molina

Durante un panel al CCXP (via Cheatsheet.com), le star di Spider-Man: No Way Home Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx hanno discusso dei loro ruoli. Quando gli è stato chiesto perché è tornato a interpretare Doctor Octopus, Molina ha risposto con fare scherzoso: "Per me, si tratta solo di soldi".

L'attore ha poi proseguito: "Stranamente, Willem ed io stavamo scherzando l'altro giorno su come siano passati 20 anni dal suo Green Goblin e 17 anni dalla mia prima volta come Doc Ock, queste sono le opzioni più lunghe che uno studio abbia mai esercitato sugli attori. Sai, è come se stessimo aspettando il momento del ritorno, ma il materiale era eccellente. A essere onesto, quando l'idea mi è stata suggerita per la prima volta il mio primo pensiero è stato 'Aspetta, ho 17 anni in più. Ho il doppio mento, ho le rughe. Come faranno?' Poi, naturalmente, mi sono reso conto e mi sono detto 'Aspetta un minuto, hanno la tecnologia, questo non sarà un problema."

Molina ha aggiunto: "Ma è stato molto bello tornare a qualcosa che mi è familiare, ma allo stesso tempo è completamente nuovo. La tecnologia si è evoluta in modo fenomenale negli ultimi due decenni, è ancora più emozionante".

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.