Spider-Man: Kirsten Dunst non esclude un ritorno di Mary Jane in futuro

L'attrice Kirsten Dunst ha parlato della possibilità che in futuro, dopo Spider-Man: No Way Home, si assista a un ritorno di Mary Jane Watson.

Nel film Spider-Man: No Way Home è ritornato nel mondo della Marvel anche Tobey Maguire e ora Kirsten Dunst ha parlato dell'assenza di Mary Jane.

L'attrice, come successo anche a Emma Stone, non ha fatto parte del cast del progetto campione d'incassi che ha introdotto sul grande schermo il multiverso.

Kirsten Dunst, nei film diretti da Sam Raimi, ha interpretato una versione di Mary Jane Watson che sogna di diventare una star di Broadway. L'attrice, intervistata da Deadline, ha ora parlato del suo mancato coinvolgimento nella realizzazione di Spider-Man: No Way Home.

Kirsten ha sottolineato: "C'è ancora tempo. Voglio dire, nessuno mi ha chiesto qualcosa, ma penso che questo Multiverso continui ad andare avanti e credo che potrebbe accadere".

La star, in pieno stile Marvel, ha aggiunto: "In ogni caso non ne so nulla".

Il grande successo ai box office ottenuto dal terzo capitolo delle avventure di Peter Parker nella versione interpretata da Tom Holland ha scatenato le ipotesi dei fan che vorrebbero rivedere in azione anche Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Le due star sembrano aver apprezzato la loro esperienza sul set accanto al giovane collega, come dimostra anche il divertente momento nel backstage che li ha visti impegnati a ricreare un iconico meme.