Spider-Man: No Way Home, Tom Holland stava cadendo durante la creazione del famoso meme

Tom Holland, mentre stava posando con Andrew Garfield e Tobey Maguire per ricreare il famoso meme, stava per cadere, come svelano le immagini tratte dal video.

Spider-Man: No Way Home arriverà prossimamente in formato homevideo e il video che mostra l'anteprima dei contenuti speciali regala inoltre il dietro le quinte della creazione del famoso meme.

Tra i tanti momenti divertenti che si possono vedere in anteprima c'è anche il momento in cui Tom Holland rischia di cadere mentre sta venendo scattata l'iconica foto.

Nel filmato pubblicato online girato sul set di Spider-Man: No Way Home si vedono Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire mentre ricreano il famoso meme in cui tre diverse versioni di Peter Parker si indicano a vicenda.

La famosa immagine nasce dalla serie animata andata in onda negli anni '60, in particolare dall'episodio intitolato Doppia identità. In quel capitolo della storia del giovane superiore il criminale trasformista Charles Cameo impersonava l'Uomo Ragno e i due Spider-Man si indicavano come a voler lasciar intendere che l'altro sia l'impostore.

Il divertente momento con protagoniste le tre star che hanno interpretato Peter Parker sul grande schermo farà parte dei contenuti speciali di Spider-Man: No Way Home, in arrivo su tutte le piattaforme streaming, prevista per il prossimo 22 Marzo, prima della messa in vendita della versione in 4K UHD e Blu-Ray che sarà disponibile su Amazon a partire dal 12 Aprile.