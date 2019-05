Spider-Man: Far From Home, ci sarà una scena shock che farà infuriare i fan?

Tom Holland ha dichiarato che in Spider-Man: Far From Home ci sarà una sequenza controversa: sarà come un pugno e farà arrabbiare molte persone.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

Spider-Man: Far From Home conterrà una scena shock molto controversa, un vero e proprio cazzotto in faccia per lo spettatore, tanto che Tom Holland è sicuro: molti spettatori la odieranno a morte. La dichiarazione, resa dallo stesso attore a Cinemablend durante una visita dei giornalisti sul blindatissimo set, non specifica a cosa si stia facendo riferimento in particolare, ma è sicuro che tra un paio di mesi sarà al centro di molte discussioni.

"C'è una scena in Spider-Man: Far From Home in cui il pubblico si sentirà preso a pugni in faccia. Mentre la giravamo, ricordo che ho riguardato la scena al monitor e poi ho chiesto a Jon (Watts, il regista, ndr.): 'Sei sicuro che questa vada bene?', e lui ha risposto: 'No, non va bene. La gente odierà questa scena'. Ma davvero, Dio, è una cosa folle, è molto tesa e ti coglie di sorpresa. È fantastica". Queste le parole di Tom Holland sulla sequenza che, come si può ben vedere apre numerosi interrogativi su Spider-Man: Far From Home. Di sicuro sarà un plot-twist memorabile, d'altronde la pellicola chiude definitivamente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe e dopo le sorprese di Avengers: Endgame è lecito che ce ne siano anche qui.

Avengers, Trono di spade, Star Wars: perché tutte le nuove grandi saghe sono destinate a deludere molti fan

Spider-Man Far From Home, Mysterio in azione in una scena

C'è chi pensa che tutto sia legato al personaggio di Mysterio di Jake Gyllenhaal. Come è ben chiaro anche dall'ultimo trailer appena rilasciato - lo trovate qui con un nostro commento al trailer di Spider-Man: Far From Home - lui si presenta come un buono, un alleato di Peter Parker e Nick Fury nella battaglia contro gli Elementals. Molti pensano che in realtà stia mentendo e che alla fine si svelerà per ciò che è veramente, ovvero un antagonista a tutti gli effetti del nostro supereroe, né più né meno di come sarebbe lecito aspettarsi, visto per come è reso il personaggio nei fumetti. Ma se non fosse così, d'altronde questa ipotesi circola ormai da tempo, tanto da essere quasi scontata. C'è da dire anche che per Mysterio le illusioni sono pane per i suoi denti e nulla vieta anche di ipotizzare che ciò che abbiamo visto sino ad ora nei vari trailer possa non corrispondere al film reale e che siano state montate di proposito delle sequenze che farebbero riferimento ad una mistificazione costruita ad arte nella pellicola. E visto che viene nuovamente messo in gioco il Regno Quantico, è possibile che possa essere stato manipolato in qualche modo da Mysterio stesso.

Spider-Man: Far From Home, il gancio col multiverso di Avengers: Endgame contenuto nel trailer è una bugia?

Quel che è certo è che, qualunque cosa sia, arriverà come un fulmine a ciel sereno, capace di sovvertire qualsiasi cosa e il fatto che sia l'attore protagonista che il regista ne siano rimasti letteralmente sconvolti, non può far altro che presagire qualcosa di veramente allucinante. E per saperlo, toccherà aspettare sino al 10 luglio.