Spider-Man: Far From Home, il gancio col multiverso di Avengers: Endgame contenuto nel trailer è una bugia?

Il nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home lanciato ieri contiene un intrigante riferimento al multiverso esplicitato da Avengers: Endgame, ma se fosse tutta una bugia?

Nel trailer di Spider-Man: Far From Home Jake Gyllenhaal interpreta "Mr. Beck", personaggio proveniente da un'altra Terra approdato nella Terra principale del Marvel Cinematic Universe perché, come spiega Nick Fury, "lo schiocco di dita di Thanos ha creato un buco nella nostra dimensione." E se questa fosse una menzogna?

Se le parole di Nick Fury trovassero conferma, la scelta dell'MCU sarebbe in sintonia con il multiverso introdotto da Spider-Man: Un Nuovo Universo, in Avengers: Endgame contiene, tra l'altro, una spiegazione di come funzionano i multiversi nell'MCU.

Seguendo questa logica, l'idea che Mysterio (Beck) appartenga a una Terra diversa darebbe un nuovo significato al titolo Spider-Man: Far From Home: Peter Parker potrebbe essere "far from home", lontano da casa perché costretto a vestire i panni del supereroe mentre è in vacanza con gli amici, ma il fatto che Beck provenga da una Terra differente offre un nuovo sguardo sulla questione. Bisogna però tener conto di due fattori.

Il primo è che, come abbiamo visto spesso, Marvel ama inserire nei suoi trailer indizi che si rivelano errati per evitare spoiler e confondere le idee agli spettatori. Così la spiegazione della presenza del multiverso e dell'arrivo di un personaggio da un'altra Terra nel ben mezzo del trailer risultano sospetti.

Ma c'è di più. I fan dei fumetti Marvel sanno che Mr. Beck, alias Mysterio, è un villain che ha fatto il suo debutto su carta nel 1964 in The Amazing Spider-Man No. 13 come stuntman ed esperto di effetti speciali che usa le proprie capacità illusorie per delinquere. La natura di Mysterio è l'inganno, quindi il personaggio potrebbe approfittarsi del trauma della Terra che ancora cerca di riprendersi da quanto accaduto dopo la Decimazione per trarne profitto mentendo e lucrando sull'accaduto. La conferma o la smentita l'avremo solo con l'arrivo del film al cinema. Nel frattempo potete approfondire leggendo il nostro commento al secondo trailer di Spider-Man: Far From Home.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.