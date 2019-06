Spider-Man 4: Marvel pubblica un misterioso teaser, in arrivo il film?

Poche ore fa Marvel avrebbe diffuso un misterioso teaser che anticipa Spider-Man 4. Il teaser che ha messo i fan in agitazione svela il numero 4 scritto all'interno di una tela di ragno. Quale è il significato del criptico promo?

L'ipotesi più realistica riguarda la possibilità che il teaser sia collegato a un progetto a fumetti visto che riporta l'hashtag #MarvelComics. La rete del ragno suggerisce la possibilità che il teaser abbia a che fare con l'universo di Spider-Man, ma il numero quattro ha fatto immediatamente pensare ai Fantastici Quattro, che stanno per fare la loro comparsa nel Marcel Cinematic Universe dopo anni di assenza. Forse si profila un crossover tra Spider-Man e i Fantastici Quattro?

Una seconda teoria, più accreditata, escluderebbe ogni riferimento ai Fantastici 4 e vedrebbe nel quattro un'anticipazione collegata all'ipotesi di uno Spider-Man 4. Marvel starebbe dunque ipotizzando di raccontare la storia di Spider-Man 4 in un nuovo fumetto.

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato un tweet di Alex Ross, artista che ha contribuito al concept dei primi due film sull'Uomo Ragno di Sam Raimi, Spider-Man e Spider-Man 2, il quale ha postato un ritratto di Spidey e Mary Jane versione Kirsten Dunst accompagnato dall'hashtag #SpiderMan4, cancellato poco dopo.

Per chi non lo sapesse, Spider-Man 4 è entrato in fase di sviluppo nel 2007. Il film avrebbe dovuto rappresentare il quarto capitolo della trilogia su Spider-Man diretta da Sam Raimi e interpretata da Tobey Maguire. Nel 2010 il progetto è stato cancellato a favore del reboot The Amazing Spider-Man. Sam Raimi ha in seguito rivelato di aver abbandonato il progetto perché non era in grado di rispettare la data di uscita fissata da Sony e la compagnia ha rifiutato di ritardare la release per venire incontro al regista.

E' possibile che Marvel Comics abbia intenzione di dare a Sam Raimi la possibilità di raccontare la storia di Spider-Man che non riuscito a fare in passato? Al momento è impossibile saperlo visto che il capo dei Marvel Comics CB Cebulski ha ritwittato il misterioso teaser scrivendo "No one is going to see this one coming..." (nessuno vedrà progetto), ma il teaser ha comunque riacceso le speranze dei fan.

Al momento Marvel è impegnata con l'uscita di Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, che si svolgerà dopo Avengers: Endgame. L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio, per il momento il futuro dell'Uomo Ragno dopo questo film è ancora tutto da scoprire.