Spider-Man: Far From Home arriverà al cinema prima del previsto

Anticipata la data di uscita di Spider-Man: Far from Home. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe prenderà il via prima del previsto. Sony ha anticipato di tre giorni la data di uscita americana di Spider-Man: Far From Home che non arriverà nei cinema, come annunciato in precedenza, il 5 luglio, bensì il 2 luglio. Una grande notizia per i fan più impazienti. Resta da capire se questo spostamento influenzerà la release italiana prevista per il 4 luglio.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal primo trailer del film

L'anticipo della data di uscita non è prassi estranea ai Marvel Studios che hanno già usato questa tattica per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. La mossa della compagnia sarebbe stata fatta per far uscire il film in linea con il resto del mondo, il che significa che Spider-Man: Far from Home potrebbe contenere spoiler sulla Fase 4 dell'MCU. Un'altra ragione, però, potrebbe essere la volontà di inglobare il weekend del 4 luglio per assicurarsi incassi ancora maggiori.

Anche dopo l'uscita del trailer di Spider-Man: Far from Home, la trama del film rimane piuttosto nebulosa. Il materiale promozionale legato alle bibite Dr. Pepper, però, avrebbe anticipato alcuni dettagli sul film e sui costumi di Spider-Man. Da quanto visto finora, la tuta nera di Spider-Man dovrebbe comparire a Venezia mentre il classico costume rosso, nero e blu farà bella mostra di sé a Praga.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill.

A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).