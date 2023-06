Spider-Man: Across the Spider-Verse, seconda miglior apertura del 2023 al box office USA

Con 120,5 milioni d'incasso, Spider-Man: Across the Spider-Verse è la seconda miglior apertura del 2023 al box office USA

Miles Morales è il nuovo eroe del botteghino americano di questo fine settimana. Spider-Man: Across the Spider-Verse, il sequel del film del 2018 premiato con l'Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo, ha conquistato il pubblico americano con la sua trama accattivante e la sua suggestiva animazione, incassando 120,5 milioni in 4.313 sale e segnando la notevole media per sala di 27.938 dollari. Il film targato Sony Pictures Animation diventa così la seconda miglior apertura del 2023 secondo Comscore, dietro solo a Super Mario Bros. Il film. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, che segna anche il terzo maggior weekend di apertura di qualsiasi film di Spider-Man.

Spider-Man: Across the Spider-Verse prende in giro Morbius: ecco il riferimento al film con Jared Leto

Si consolidano gli incassi de La sirenetta, che si assicura altri 40,6 milioni, arrivando a un totale di 186,2 milioi in patria e di 326,7 milioni complessivi. Qui di seguito trovate anche la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

La Sirenetta: Rob Marshall spiega perché è stata rimossa la canzone Les Poissons

The Boogeyman: una scena del film

The Boogeyman, adattamento del racconto di Stephen King del 1973 Il baubau, debutta in terza posizione con 12,3 milioni di dollari (20 milioni di dollari a livello globale) da 3.205 sale e una media per sala di 3.837 dollari. Come rivela la recensione di The Boogeyman, Chris Messina nei panni del padre di due figlie alle prese con la recente morte della madre che deve fare i conti con una terrificante entità soprannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Stephen King: i migliori romanzi che non sono stati ancora adattati per il cinema o la tv

Guardiani della Galassia Vol. 3 scivola al quarto posto, ma continua ad accumulare milioni su milioni. Alla quinta settimana di permanenza in classifica, il cinecomic Marvel incassa altri 10,2 milioni che lo portano a un totale di 322,7 milioni e si conferma un nuovo grande successo per Marvel. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Guardiani della Galassia Vol. 3, la spiegazione delle scene dopo i titoli di coda

Rallenta, ma non si ferma la corsa di Fast X, decimo capitolo del franchise automobilistico di fama globale interpretato da Vin Diesel e dalla sua sempre più numerosa famiglia cinematografica. Altri 9,2 milioni di incasso portano il blockbuster a 128,4 milioni, ma la pellicola vola sui mercati esteri superando i 603 milioni. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.