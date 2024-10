Spider-Man: Across the Spider-Verse Blu-ray + Card: in sconto su Amazon per la Festa delle offerte Prime

Spider-Man Across the Spider-Verse la versione blu ray con una card speciale, arriva su Amazon per la festa delle offerte Prime ad un ottimo prezzo

Miles Morales ritorna per il nuovo capitolo della saga premiata con l'Oscar nel 2018 come Miglior Film di Animazione, Spider-Man : Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy e tornato definitivamente a Brooklyn, l'amichevole Spider-Mandi quartiere viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Man incaricati di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando l'eroe si trova a dover decidere come affrontare la nuova minaccia, Miles si trova contro gli altri Spider e deve ridefinire il significato di ero e per poter salvare le persone più care.

La pellicola targata Sony ha rivoluzione il modo di fare film d'animazione, creando un nuovo stile animato, trasformando Spider-Man: Across the Spider-Verse in un successo animato di pubblico e critica. Potete trovare il film animato blu-ray a 12,34 euro, invece che 13,29 con uno sconto del 7,10% sul prezzo indicato. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente,o al seguente link.

Spider-Man: Across The Spider-Verse - Bd + Card

Locandina di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il blu-ray di Spider-Man: Across the Spider-Verse - Bd + Card include oltre 90 minuti di contenuti speciali, scene eliminate e molti easter eggs nel film. Inoltre si potranno trovare suoni, colonna sonora e musica del multiverso, commento audio del film, video con testi delle canzoni, la creazione del film, il dietro le quinte ed interviste al cast. Inoltre, si potrà trovare una card unica dedicata a Miles Morales.

Il film esplora le difficoltà di essere un eroe, la crescita personale di Miles e le responsabilità che derivano dall'essere Spider-Man in un multiverso vasto e complesso. Una bella offerta che porterà Miles nelle vostre case.