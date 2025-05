Spider-Man, ecco i prossimi prodotti in cui comparirà l'eroe

I prossimi anni saranno impegnativi per Spider-Man, perché uno degli eroi più amati di sempre apparirà in diversi prodotti, tra serie tv e film, ecco quali

Spider-Man si prepara ad essere protagonista prossimamente. Marvel e Sony, infatti, hanno in programma molte apparizioni per l'eroe, uno dei più amati al mondo, che tornerà sugli schermi in diversi film e spettacoli in uscita nei prossimi anni.

L'ultima volta che Spider-Man ha fatto la sua ultima apparizione, è stato nel film del 2021, Spider-Man: No Way Home. Da allora il personaggio è apparso in progetti degni di nota, come Across the Spider-Verse di Sony e la serie animata su Disney+, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ecco tutti i prossimi progetti nei quali l'Arrampica-Muri sarà protagonista.

Spider-Man: Brand New Day

Una fanart che immagina il multiverso con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire

Quasi cinque anni dopo Spider-Man: No Way Home, il Peter Parker di Tom Holland tornerà sugli schermi nel 2026 con Brand New Day. I dettagli della trama sono stati tenuti strettamente nascosti dalla Sony Pictures e dai Marvel Studios, ma si vocifera che Mr. Negative possa essere il cattivo principale di Spider-Man 4.

Brand New Day si discosterà notevolmente dai precedenti film sull'Uomo Ragno del MCU. Il regista Jon Watts lascerà il posto a Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi.

Inoltre, l'interprete di MJ, Zendaya e la star di Stranger Things, Sadie Sink, appariranno ufficialmente in Brand New Day, mentre non sappiamo se ci sarà il ritorno di altri personaggi visti nei precedenti film. Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio 2026.

Spider-Noir

Spider-Noir: un'immagine dal set della serie

Spider-Man non è mai stato visto in una serie televisiva live-action, ma finalmente l'anno prossimo apparirà sul piccolo schermo con Spider-Noir. La serie avrà otto episodi e sarà trasmessa in esclusiva su MGM+. Spider-Noir avrà come protagonista Nicolas Cage nei panni di Spider-Man Noir, ruolo che ha già interpretato nel franchise Spider-Verse, dando la voce al personaggio.

14 attori sono già stati confermati per affiancare Cage in Spider-Noir, tra cui Lamorne Morris, Brendan Gleeson e Amanda Schull. L'attore premio Oscar interpreterà una variante dark del lancia-ragnatele, un investigatore privato invecchiato e sfortunato, con un passato da unico supereroe nella New York degli anni Trenta. Secondo quanto riferito, Spider-Noir sarà trasmesso in anteprima su MGM+ all'inizio del 2026.

Spidey e i suoi fantastici amici Stagione 4

Spidey e i suoi fantastici amici è una serie per bambini e ragazzi, creata per Disney Jr. con protagonisti Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy. La squadra di bambini ha debuttato ad aprile con i nuovi episodi della stagione 3, ma lo show è già stato rinnovato per le stagioni 4 e 5, che probabilmente debutteranno nel 2025 e nel 2026.

Lo show riunisce i tre Spider-Man in un universo Marvel più giovanile, dove sono stati affiancati da altri supereroi come Iron Man, Black Panther, Ms. Marvel e Hulk per affrontare cattivi iconici come Doc Ock e Rhino. Spider-Man e i suoi fantastici amici va in onda su Disney Jr. e in streaming su Disney+.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man 2

Locandina di Your Friendly Neighborhood Spider-Man

I Marvel Studios hanno fatto debuttare quest'anno una nuova versione di Peter Parker in Your Friendly Neighborhood Spider-Man, doppiato da Hudson Thames, che di recente ha fatto alcuni commenti controversi su quanto la serie sia "woke".

La serie animata Disney+ si svolge in un universo proprio, con analogie con quello dell'MCU e alcune differenze fondamentali. La prima stagione si è conclusa in modo sorprendente, con Daredevil che indaga su Norman Osborn, l'introduzione di Tombstone e un importante colpo di scena con Nico Minoru.

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere tornerà con la seconda stagione nel 2026, quando diventerà la prima serie annuale Disney+ dei Marvel Studios.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Spider-Man: Un nuovo universo, una scena d'azione del film

La prima parte di Beyond the Spider-Verse si è conclusa nel 2023 con un cliffhanger sconvolgente: Miles Morales si è trovato di fronte a una variante di sé stesso che ha intrapreso un percorso malvagio ed è diventato il Prowler nel suo universo. Nel frattempo, Gwen Stacy ha messo insieme la sua squadra di ragni per salvarlo e fermare La Macchia.

Dopo innumerevoli notizie di ritardi e lotte dietro le quinte, il sequel, Beyond the Spider-Verse, ha debuttato con un breve trailer al CinemaCon che ha riportato otto personaggi familiari e ha confermato una data di uscita ufficiale, il film arriverà nelle sale il 4 giugno 2027.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars

Avengers: Doomsday, l'annuncio del cast capitanato da Robert Downey Jr.

Quando i Marvel Studios hanno annunciato il cast di Avengers: Doomsday, Tom Holland è stato tra i grandi esclusi dalla fila infinita di sedie. Ciononostante, vari organi di stampa e scoop, tra cui The Wrap, hanno dichiarato che la star britannica si unirà alla lotta contro il Dottor Destino di Robert Downey Jr. nel prossimo film corale degli Avengers.

Holland ha già un'agenda fitta di impegni tra Spider-Man 4, The Odyssey e forse altro. Per questo motivo, molti si aspettano che il ruolo di Spider-Man in Doomsday sia minore, il che potrebbe essere facilmente giustificato dal fatto che Brand New Day si svolgerà contemporaneamente ad Avengers 5.

Si spera che gli impegni dell'attore siano più liberi per Avengers: Secret Wars, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Potrebbe avere una piccola parte nel prossimo kolossal degli Avengers, prima di ottenere un ruolo più importante, quando il caos invaderà il Multiverso in Avengers 6. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.