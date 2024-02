Spider-Man 4: Marvel e Sony hanno idee molto diverse su chi dovrebbe dirigere il sequel

Secondo le ultime indiscrezioni i Marvel Studios e la Sony avrebbero in mente due registi diversi per dirigere il quarto capitolo di Spider-Man.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che i Marvel Studios e la Sony abbiano idee molto diverse su chi dovrebbe dirigere il prossimo Spider-Man 4. I ritardi del film hanno permesso agli scooper di iniziare a condividere indiscrezioni che preoccupano molti fan, tra cui le recenti affermazioni secondo cui la Marvel e la Sony avrebbero visioni contrastanti sia per la data di uscita che per la direzione creativa del sequel sull'Uomo Ragno.

Spider-Man 4: perché è un cinecomic delicato e difficile

Idee diverse

Giusto oggi Daniel Richtman riporta che il capo della Sony, Tom Rothman, vorrebbe che Jon Watts, il regista di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, ritorni alla regia.

Dal suo canto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige vuole qualcun altro, presumibilmente Drew Goddard, e vorrebbe che Watts lavorasse ad altri progetti del MCU. Il regista ha quasi diretto i Fantastici Quattro, quindi non ci scandalizzeremmo se gli venisse chiesto di dirigere uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. In passato Goddard ha diretto due pellicole cult come Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale.

Secondo quanto anticipato, il quarto capitolo della saga di Spider-Man vedrà il ritorno di Tom Holland e Zendaya Coleman, rispettivamente, nei ruoli di Peter Parker/Spider-Man e M.J. Nonostante si sappia poco del film, qualche mese fa è circolato un folle rumor sul ritorno di uno dei villain in Spider-Man 4 oltre che a una possibile data di uscita.