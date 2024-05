Spider-Man 4, un insider svela alcuni dettagli importanti sulla trama e sulla data d'uscita

L'insider Daniel Richtman, solitamente sempre molto attendibile, ha svelato alcune importanti informazioni sulla trama di Spider-Man 4, che lo vedrebbero collegare a Venom . Le cose si farebbero davvero interessanti, perché secondo Richtman il pezzo del simbionte che Venom ha lasciato sulla Terra-616 (Earth-616) mella scena mid-credits di Spider-Man: No Way Home avrà un ruolo nel film.

Considerando il buco nero in cui probabilmente si troverà Peter Parker dopo la morte di sua zia May e il fatto che il mondo intero (compresa MJ) lo ha dimenticato, si collegherebbero perfettamente a una svolta narrativa di questo tipo.

Spider-Man e Venom: insieme nel prossimo Spider-Man 4?

Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, è stato confermato che Spider-Man 4 è in lavorazione. Le riprese inizieranno questo autunno e secondo le ultime notizie rilasciate dall'insider Richtman, è possibile presupporre che potremmo finalmente vedere il nostro amato Peter Parker, interpretato da Tom Holland, indossare la celebre tuta di Venom.

Dopo i cameo dei vari multiversi che Peter Parker ha dovuto affrontare, sembra che il simbionte stia per fare il suo grande ingresso nella vita di Spidey. L'universo di Venom, interpretato da Tom Hardy, ha preso una piega inaspettata rispetto alla versione classica del personaggio. Lontano dall'essere solo un villain, il Venom cinematografico è stato ridefinito come un antieroe con un complicato codice morale, formando un dinamico duo con Eddie Brock.

La locandina di Spider-Man: No Way Home

Questa evoluzione porta nuove sfide narrative: come si inserirà un simbionte così complesso nella già tumultuosa vita di Spider-Man? La possibilità di una collaborazione tra MCU e Sony per Spider-Man 4, con un'uscita prevista per l'autunno 2025, accende le speranze di vedere una delle più grandi rivalità (e alleanze) dei fumetti prendere vita sul grande schermo.

L'integrazione di Venom nell'universo di Spider-Man potrebbe portare a numerose teorie. I fan immaginano già scontri epici e alleanze improbabili. Tuttavia, resta l'interrogativo su come verrà gestito il personaggio di Eddie Brock. Sarà lui a cedere il simbionte a Peter o emergerà un nuovo antagonista?

In arrivo Spider-Man 4 e 5?

Peter vestirà davvero i panni di Venom e dovrà affrontare le oscure tentazioni del simbionte, oppure dovrà combatterlo dopo che ha preso possesso di qualche altro personaggio? Una cosa è certa, come confermato dall'insider: in un modo o nell'altro, il simbionte sarà presente nella prossima pellicola.