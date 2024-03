Spider-Man 4: Justin Lin alla regia e riprese in autunno? [RUMOR]

A quanto pare la Sony avrebbe accelerato lo sviluppo del prossimo Spider-Man in cui tornerà Zendaya, e sarebbe il motivo dietro il rinvio di Euphoria

Secondo nuove indiscrezioni, Justin Lin sarebbe uno dei registi in lizza per dirigere Spider-Man 4 per Sony e Marvel Studios. Secondo lo stesso rumor non confermato, Tom Holland e Zendaya torneranno a interpretare rispettivamente Peter Parker e MJ.

Secondo quanto riportato dall'insider Jeff Sneider, Zendaya avrebbe dovuto occuparsi prima di tutto di Spider-Man 4, e questo sarebbe il vero motivo dietro il rinvio delle riprese della Stagione 3 di Euphoria a data da destinarsi.

Le riprese del film dovrebbero iniziare verso autunno, a settembre o ottobre, e non è chiaro se Lin sia nella fase finale delle trattative o solo uno dei papabili attualmente in corsa per il ruolo.

È interessante notare come molti avessero pensato che il seguito di Spider-Man: No Way Home sarebbe stato un affare di dimensioni relativamente ridotte, dato l'attuale status quo del personaggio nel più ampio Marvel Cinematic Universe. Il rumor però sembra contraddire questa premessa, dato che Lin ha praticamente diretto solo blockbuster di grandi dimensioni.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Confermato il ritorno di Tom Holland?

Lo scorso anno, Tom Holland ha svelato la sua condizione per tornare nel ruolo di Spider-Man spiegando: "Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato a ogni film, che ha avuto sempre più successo a ogni film, cosa che penso sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi non farò un altro film solo per il gusto di farlo. Dovrà valerne la pena."

Spider-Man 4 con Tom Holland potrebbe collegarsi all'universo Sony e al Venom di Tom Hardy

Spider-Man 4 non ha ancora una data di uscita da parte di Sony. Vedremo se queste voci verranno confermate ufficialmente da entrambi gli studi coinvolti nella realizzazione del film.