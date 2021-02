Spider-Man 3, Tom Holland: "Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film? Sarei l'ultimo a saperlo"

Per via della sua incapacità di mantenere i segreti, Tom Holland ammette che se anche Tobey Maguire e Andrew Garfield fossero stati ingaggiati per comparire in Spider-Man 3, lui sarebbe l'ultimo a saperlo.

Per via della sua nota incapacità di mantenere i segreti, Tom Holland ammette che se anche Tobey Maguire e Andrew Garfield fossero stati ingaggiati per comparire in Spider-Man 3, lui sarebbe l'ultimo a saperlo.

Spider-Man: Homecoming, la vestizione nel vicolo nel nuovo trailer del film

Tom Holland fa a gara con Mark Ruffalo a essere l'attore dell'MCU Meno abile a mantenere i segreti ed evitare spoiler. Per questo motivo lo studio omette di dargli le informazioni più scottanti per evitare che si lasci scappare qualche dettaglio durante le interviste.

Al momento, Holland è impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della saga di Spider-Man, ancora primo di titolo ufficiale, terza avventura standalone dedicata all'Uomo Ragno dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. in linea con i futuri sviluppi del multiverso Marvel, da mesi si vocifera sulla possibile apparizione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man 3 nei panni delle incarnazioni di Peter Parker interpretate in due diversi franchise.

Non solo Tom Holland non conferma i rumor a Variety, ma ammette che a lui lo studio non lo direbbe mai:

"Non ne ho idea. Se anche la loro apparizione fosse confermata, a me non l'0avrebbero detto... Questo è qualcosa che Marvel potrebbe fare. Quando guardo il film penso 'Ecco chi era quella pallina da tennis!'"

Spider-Man 3: la sparizione di Peter Parker anticipata nel marketing virale

Le riprese di Spider-Man 3 sono in pieno svolgimento e dal set trapelano foto e video che anticipano i primi dettagli del cinecomic, incluso il potenziale ritorno della tuta Iron Spider. Detto questo, molti elementi della storia sono ancora misteriosi e riguardano il coinvolgimento del multiverso Marvel e i possibili preannunciati crossover con le altre creature dello Spider-Man Extended Universe di Sony. A quanto pare, però, il film si riallaccerà agli eventi mostrati nella scena post-credits di Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man 3 è uno dei 20 film più attesi del 2021. Il cinecomic diretto da Jon Watts dovrebbe arrivare nei cinema a Natale 2021.