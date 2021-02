Spider-Man 3: la sparizione di Peter Parker anticipata nel marketing virale

Il marketing virale di Spider-Man 3 anticipa la sparizione di Peter Parker dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home.

Il marketing virale di Spider-Man 3 anticipa la sparizione di Peter Parker dopo gli eventi del finale di Spider-Man: Far From Home. La pellicola si concludeva, infatti, con lo smascheramento dell'identità di Spider-Man in televisione e con l'accusa di aver ucciso Mysterio.

Spider-Man 3: un'immagine del marketing virale

Le riprese di Spider-Man 3 sono in pieno svolgimento e dal set trapelano foto e video che anticipano i primi dettagli del cinecomic, incluso il potenziale ritorno della tuta Iron Spider. Detto questo, molti elementi della storia sono ancora misteriosi e riguardano il coinvolgimento del multiverso Marvel e i possibili preannunciati crossover con le altre creature dello Spider-Man Extended Universe di Sony. A quanto pare, però, il film si riallaccerà agli eventi mostrati nella scena post-credits di Spider-Man: Far From Home.

L'anticipazione proviene dall'account Instagram di Flash Thompson, spideyno1fan_, gestito da Sony. L'account ha pubblicato una story che mostra la prima pagina del Daily Bugle. Al di là del commento personale di Flash che svela la sua ascesa come influencer, il quotidiano suggerirebbe che Spider-Man sia scomparso per poi schierarsi apertamente dalla parte di Mysterio.

Guardando da vicino l'immagine (che trovate più sopra) si nota che una parte dell'articolo è nascosta, potenzialmente perché potrebbe rivelare dettagli più pertinenti sulla situazione di Peter Parker. La parte visibile del testo, tuttavia, suggerisce che l'eroe potrebbe ricomparire, ovviamente con il sollievo dei supporter dell'Uomo Ragno. A seconda di ciò che è incluso nella parte oscurata della notizia, c'è anche la possibilità che il Daily Bugle stia semplicemente ricapitolando il coinvolgimento di Peter con l'ente di beneficenza di May, di cui si stava occupando prima del suo viaggio in Europa. Indipendentemente da ciò, il marketing virale conferma la divisione dei lettori sull'innocenza o colpevolezza di Spider-Man, mentre J. Jonah Jameson continua a darsi da fare per mettere l'opinione pubblica contro il supereroe.

L'uscita di Spider-Man: Homecoming 3 (questo dovrebbe essere il titolo definitivo del film diretto da Ion Watts, è fissata per il 17 dicembre 2021.