Spider-Man 3: titolo e villain svelato in un leak?

Un insider di Marvel potrebbe aver svelato titolo e villain di Spider-Man 3 in un leak, il tutto dopo che la star Tom Holland ha confermato la produzione del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno rivelando la data di avvio riprese.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Secondo Tom Holland, le riprese di Spider-Man 3 prenderanno il via a luglio. L'attore inglese lo ha anticipato in una dichiarazione in cui afferma: "Sono davvero felice. Gireremo Spider-Man 3 a luglio ad Atlanta".

Tom Holland confirms ‘Spider-Man 3’ will begin filming in July in Atlanta — Story is ‘absolutely insane’



(via @inquirerdotnet | https://t.co/4erLoqZtni) pic.twitter.com/Ex7CDYJ5n7 — Fandom (@getFANDOM) March 12, 2020

Coronavirus permettendo, in estate verrà girata la nuova avventura che coinvolge l'Uomo Tagno. Anche se Tom Holland, campione di spoiler, non si lascia sfuggire niente, ci pensa un insider di Marvel a diffondere alcuni anticipazioni sul nuovo capitolo dell'MCU su 4Chan specificando di conoscere il titolo di Spider-Man 3 che sarebbe Spider-Man: Home Run.

Se confermata, questa informazione proseguirebbe la tradizione titolistica delle avventure dell'Uomo Ragno inaugurata da Spider-Man: Homecoming e proseguita con Spider-Man: Far From Home.

In aggiunta al titolo, la fonte anonima fornisce nuovi dettagli sul villain del film che sarebbe Kraven the Hunter, secondo il leak sarebbe proprio lui il nemico contro cui si misurerà Peter Parker nel capitolo finale della trilogia. Marvel potrebbe dunque trarre ispirazione per il nuovo plot dal fumetto su Kraven del 1987 intitolato Kraven's Last Hunt.

Spider-Man 3, Tom Holland: "Sarà un film totalmente folle"

La fonte anonima si sbilancia indicando perfino i possibili interpreti di Kraven: Jason Momoa o Henry Cavill. Mentre, però, Jason Momoa è saldamente legato al DCEU dove interpreta Aquaman, lo schedule di Henry Cavill è fitto di impegni per via del suo ruolo di protagonista nella serie Nwtflix The Witcher. Resta da capire, perciò, se uno dei due attori riuscirà a liberarsi dagli impegni per interpretare il villain del nuovo film in arrivo.