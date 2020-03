Spider-Man 3, Tom Holland: "Sarà un film totalmente folle"

Spider-Man 3, secondo Tom Holland, sarà un film davvero folle, anche se per ovvi motivi non può rivelare alcun dettaglio riguardante l'atteso terzo capitolo della trilogia dedicata al giovane Peter Parker.

L'attore ha compiuto le dichiarazioni durante il tour promozionale di Onward, che lo vede coinvolto come doppiatore. Tom Holland ha quindi dichiarato parlando di Spider-Man 3: "Sono super felice. Inizieremo a girarlo nel mese di luglio ad Atlanta". L'interprete di Peter Parker ha inoltre accennato alla possibilità di essere impegnato sul set di altri progetti del Marvel Cinematic Universe: "Non sono certo di ciò che vogliono farmi fare".

Non potendo però rivelare spoiler sul terzo capitolo del film, Tom si è limitato a dire: "Zendaya sarà sicuramente nel film. Per quanto riguarda il suo rapporto tra Peter e MJ non sono troppo sicuro della situazione in cui saranno".

Il protagonista ha però sottolineato: "Sarà assolutamente folle".

Alla regia del prossimo cinecomic dedicato alle avventure dell'Uomo Ragno ci sarà ancora una volta Jon Watts.