Spider-Man 3: Kevin Feige svela il titolo provvisorio del film con Tom Holland

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha fornito nuove anticipazioni su Spider-Man 3, il nuovo film con Tom Holland nei panni del giovane Uomo Ragno, e ha svelato il titolo provvisorio scelto per le riprese, che si riferisce a Spider-Man: Homecoming.

Sembra che il titolo in questione sia Spider-Man: Homecoming 3, scelto da Kevin Feige per non confonderlo con lo Spider-Man 3 del 2007, prodotto dal presidente dei Marvel Studios all'epoca:

"È surreale per me che stiamo parlando di Spider-Man 3. Ho lavorato a un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa diretto da Mr. Sam Raimi. Lo chiamiamo Homecoming 3"

Spider-Man 3 è uno dei film più attesi del 2021. Non si sa ancora molto sulla trama del terzo film con Tom Holland, ma sono circolate alcune voci che vedrebbero il ritorno dei precedenti Spider-Man, ovvero Andrew Garfield e Tobey Maguire, ma niente è stato confermato ufficialmente.

Tuttavia, sappiamo che in Spider-Man 3 ci saranno sia Jamie Foxx che Alfred Molina che torneranno, rispettivamente, nei loro ruoli precedenti dei villain Electro/Max Dillon e Dr.Octopus/Otto Octavious. Inoltre, recenti rumor hanno suggerito che Charlie Cox, che ha interpretato il ruolo di Matt Murdock/Daredevil nella serie Netflix, potrebbe tornare nel film.

Diretto da Jon Watts, il sequel di Spider-Man: Far From Home è interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina e Benedict Cumberbatch. Il film, attualmente in lavorazione, arriverà nelle sale il 17 dicembre.