Spider-Man 3: Marvel conferma il legame con il sequel di Doctor Strange

Disney ha recentemente annunciato importanti novità al Disney Investor Day 2020, confermando la notizia secondo cui Spider-Man 3 sarà collegato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Molti fan già avevano intuito che i due film potessero essere collegati ma ora Marvel ha confermato che il legame tra Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà reale. Kevin Feige, intervenuto durante l'evento, ha dichiarato che la produzione del sequel di Doctor Strange è attualmente in corso a Londra e ha confermato che ci saranno diversi legami narrativi con il terzo episodio che vedrà Tom Holland nei panni di Spider-Man.

Questa notizia potrebbe, quindi, rappresentare la presenza dello Spiderverse, come si è detto spesso negli ultimi mesi e come Kevin Feige ha spesso confermato di voler mettere in pratica. Sappiamo anche che Benedict Cumberbatch interpreterà Doctor Strange in Spider-Man 3, sostituendo Iron Man come mentore di Peter Parker dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Inoltre, è stato anche confermato che le serie Loki e WandaVision avranno riferimenti diretto al sequel di Doctor Strange.

Vi ricordiamo che nel cast di Doctor Strange in The Multiverse of Madness ci sarà oltre a Benedict Cumberbatch, anche Rachel McAdams, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, e di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez.

Spider-Man 3, invece, vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno e al suo fianco ci saranno ancora una volta Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon. Le novità di questo sequel saranno il ritorno di Alfred Molina nella parte di Octopus e, probabilmente, Jamie Foxx come Electro.