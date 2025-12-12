Sorpresa! Deadpool in Marvel Rivals 6, la conferma nel trailer

Wade Wilson torna in una versione inedita e promette riferimenti alla cultura pop, humor da caserman e un eterno bromance con Wolverine.

Marvel Rivals è a metà della quinta stagione, ma questo non impedisce a NetEase Games di anticipare il futuro svelando l'arrivo di una delle star più amate. A sorpresa Deadpool sarà il primo eroe giocabile della sesta stagione.

L'annuncio è stato fatto durante i Game Awards 2025, seguito da un trailer di presentazione di Deadpool per Marvel Rivals, che anticipa l'ingresso del Mercenario Chiacchierone nel popolare sparatutto con eroi. La sesta stagione, Night at the Museum, verrà lanciata il 16 gennaio 2026. Il trailer anticipa la nuova voce e il nuovo design di Deadpool, oltre ad alcuni degli altri elementi che i giocatori possono aspettarsi il mese prossimo.

Anche se il trailer non lo conferma esplicitamente, come scrive Gamespot.com, "Deadpool brandirà le sue iconiche doppie pistole e katana scontrandosi contro il lupo mannaro Capitan America e altri eroi mostruosi, mentre cavalcherà un Deadpool T-Rex".

La descrizione di Marvel Rivals 6

"Dopo il tentativo di Gambit di rubare un prezioso manufatto dal Museo del Collezionista, lui e Rogue tornano sulla scena del crimine nel tentativo di fuggire", si legge nella descrizione della sesta stagione di NetEase. "Il Collezionista reagisce nel modo migliore per evitare di sporcarsi le mani: inviando il suo 'miglior professionista' e anche Deadpool. Il Mercenario Chiacchierone apre le porte di ogni gabbia all'interno della Collezione, trasformando il Museo nel più grande disastro intergalattico che questa linea temporale abbia mai visto. Ma c'è un cacciatore all'orizzonte pronto a porre fine alle sue buffonate."

Se Deadpool aprirà Marvel Rivals 6, sembra che Else Bloodstone interverrà per dargli manforte. La cecchina Marvel fa una breve apparizione verso la fine del trailer, suggerendo che sarà il personaggio giocabile introdotto dalla stagione 6.5, quando finalmente uscirà.

Se l'arrivo di Deadpool in Marvel Rivals 6 non è più un segreto, non è ancora confermata la sua presenza in Avengers: Doomsday, anche se di recente l'amico e collega di Ryan Reynolds, Hugh Jackman, avrebbe suggerito il ritorno di Wolverine nell'atteso cinecomic, in uscita a Natale 2026.