Wolverine tornerà in Avengers: Doomsday? Hugh Jackman stuzzica I fan

Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel film Deadpool & Wolverine, e da quel momento i fan si chiedono quando potranno rivedere il personaggio nel franchise, e se possa comparire già in Avengers: Doomsday.

Ad alimentare le speranze dei fan ci ha pensato lo stesso Hugh Jackman. L'assenza del suo nome dalla lista del cast di Doomsday ha fatto rumore ma non preclude la presenza di Wolverine nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Wolverine sarà presente in Avengers: Doomsday?

Intervistato dalla star di Wicked Cynthia Erivo nel format di Variety Actors on Actors, Jackman non ha chiuso le porte a questa possibilità: "Non sembra la fine" ha confessato l'attore: "Dopo Logan sembrava davvero la fine" ha spiegato Jackman "In realtà, avevo bisogno di rivendicarlo come la fine, perché credevo davvero in alcune cose che volevo per quel film, e ho dovuto lottare per esse. Dovevo dire: 'Questa è l'ultima volta che lo faccio'".

Le cose sono cambiate con Deadpool: "Poi, quando ho visto Deadpool, ho pensato di vedere 48 Ore, di vedere Eddie Murphy e Nick Nolte. Ma cercavo di reprimere tutto. 'Ho detto a tutti che ho finito. Non sono uno di quei tipi' mi dicevo" ha continuato Jackman. "Poi ho pensato: 'Sapete che c'è? Cambio idea. Non è poi così grave. Non dirò nemmeno che mi dispiace'. Ed è stato fantastico".

L'impatto di Wolverine sulla carriera di Hugh Jackman

L'attore si è soffermato anche sulla fama giunta a 29 anni proprio grazie a Wolverine: "Per fortuna, nessuno mi riconosceva come Wolverine per strada" ha raccontato "Ricordo due tipi che litigavano, proprio davanti a me, 'È lui!', 'Non è lui' Ho tirato fuori la patente per risolvere la discussione. Mi ci sono voluti alcuni anni per ritrovare un equilibrio".

Dalle parole di Hugh Jackman sembra davvero che Wolverine in Avengers: Doomsday si riunirà agli X-Men, ma non è chiaro se affiancherà ancora Deadpool. Insieme a Spider-Man, Wolverine è uno dei personaggi più amati dai fan e anche uno dei più affidabili in termini di successo economico che garantisce ai film nei quali appare.