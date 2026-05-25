Russell Crowe strega il Roland Garros: in formissima e protagonista di un colpo "fortunato"

Star sullo schermo e anche nella vita. L'incursione di Russell Crowe al Roland Garos non è passata inosservata. Il divo de Il Gladiatore e Norimberga è apparso in forma smagliante, con fidanzata al seguito, tra il pubblico del match Zverev - Bonzi è si è reso protagonista involontario di un gustoso siparietto.

La vera star del Roland Garos è Russell Crowe

Giacca blu, cravatta e panciotto, Russell Crowe è apparso elegantissimo e molto dimagrito al torneo di tennis francese. Accompagnato dalla fidanzata 42enne Britney Theriot, il divo ha perso oltre 22 chili. La barba e gli occhiali d sole non hanno impedito ai fan di notarlo.

Ma mentre le telecamere lo inquadravano, Crowe è stato centrato da una pallina da tennis rimbalzata dal campo direttamente su di lui, provocando la sua ilarità.

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Crowe non ha potuto fare a meno di celebrare il colpo fortunato scrivendo sui social media: "Prendere l'ultima palla della partita al Roland Garros, chi l'avrebbe mai detto... ah... Mi piacerebbe chiamare SK Warne, MD Crowe e mio padre, ma... beh, probabilmente lo sanno già".

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Per la cronaca, Alexander Zverev ha battuto il francese Benjamin Bonzi tre set a zero sotto gli occhi di un emozionato Russell Crowe.

Russell Crowe e la "drammatica" perdita di peso

Nel 2024 il divo neozelandese, naturalizzato australiano, pensava oltre 20 chili di più. Ospite del podcast Joe Rogan Experience, ha rivelato:

"Pesavo 126 chili quando ho finito le riprese di Norimberga. Ora peso 101 chili".

L'attore ha spiegato di essere riuscito a rimettersi in forma grazie alla piattaforma Ways2Well, che si occupa di salute e benessere.

"Non sono un esperto di medicina, ma il beneficio che sto traendo da questi trattamenti applicati a spalle e ginocchia è che hanno calmato l'infiammazione nel mio corpo", ha aggiunto, specificando di aver sofferto per anni di infortuni sportivi e artrite.

A giugno il divo farà ritorno in Italia per partecipare al Taormina Film Fest, dove presenterà in prima mondiale l'action thriller australiano Bear Country.