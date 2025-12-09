Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer

Il primo trailer di Avengers: Doomsday arriverà nelle sale in occasione delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere e online è stata svelata la durata del filmato che regalerà le prime sequenze del ritorno dei fratelli Joe e Anthony Russo nel MCU.

La nuova avventura del gruppo di supereroi arriverà poi nei cinema di tutto il mondo nel mese di dicembre 2026.

Quanto durerà il trailer

Il sito del Korea Media Rating Board riporta ora il dettaglio che il teaser trailer di Avengers: Doomsday durerà 1 minuto e 25 secondi.

Per ora Disney e Marvel Studios non hanno svelato se il video sarà condiviso in contemporanea anche online o se i fan dovranno attendere se non saranno andati nei cinema a vedere il terzo capitolo della saga creata da James Cameron.

I fan, da tempo, stanno iniziando a ipotizzare quali anticipazioni verranno svelate e se saranno mostrati collegamenti con altri progetti del MCU arrivati recentemente sul piccolo o sul grande schermo.

Cosa sappiamo su Avengers: Doomsday

Recentemente è apparsa un'indiscrezione riguardante la composizione del nuovo team degli Avengers, anche se per ora non c'è nulla di ufficiale.

Tanti fan, inoltre, si attendono dei ritorni inaspettati come quelli di Tobey Maguire o Andrew Garfield, che hanno interpretato Spider-Man prima di Tom Holland, o di Josh Brolin che potrebbe riprendere la parte di Thanos.

Tra le fila della Marvel, tuttavia, per ora non ci sono state fughe di notizie in grado di confermare, o smentire, le ipotesi.

Tra gli interpreti già confermati ci sono invece Chris Hemsworth, le star del recente I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, ed Ebon Moss-Bachrach. Non mancheranno nemmeno Paul Rudd, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tenoch Huerta Mejia, Lewis Pullman, Simu Liu, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Letitia Wright, Winston Duke, e Danny Ramirez.