Sonic Il film sconfigge la maledizione dei videogame al cinema, primo con 57 milioni al box office USA

Sonic Il Film: un momento del film

Sonic Il film sconfigge la maledizione dei videogame al cinema e si piazza in prima posizione con 57 milioni al box office USA. Dopo le polemiche dovute al restyling del look di Sonic, i creatori del film ispirato al popolare videogioco possono tirare un sospiro di sollievo visto l'esito del film che ha incassato ben 57 milioni nel primo weekend da 4.167 sale, con una media per sala di 13.678 dollari. Il lungometraggio - di cui abbiamo parlato nella recensione di Sonic il film è un'avventura per famiglie vivace e colorata e gli incassi sono destinati ad aumentare.

Sonic Il Film: Baby Sonic, la sorpresa nel trailer giapponese!

Calano vistosamente gli incassi di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Il cinecomic che vede protagonista la scatenata Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, è secondo con 17,11 milioni che lo portano a superare i 59 milioni complessivi. Con gli incassi internazionali, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriva a quota 145,2 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Birds of Prey.

Birds of Prey: da Harley Quinn una dura mazzata nelle parti basse

Discreto debutto per il film Sony/Blumhouse Fantasy Island, rilettura in chiave horror della celebre serie tv anni '70 Fantasilandia. Come potete leggere nella nostra recensione di Fantasy Island, pur non brillando il film di Jeff Wadlow incassa 12,4 milioni da 2.784 sale, con una media per sala di 4.454 dollari, il tutto a fronte di un budget di 7 milioni.

Lucy Hale, protagonista di Fantasy Island: "Un horror contro il bullismo"

Altro debutto in quarta posizione per il dramma sentimentale Universal The Photograph, interpretato da LaKeith Stanfield e Issa Rae che apre con un incasso di 12.2 milioni da 2.516 sale, e una media per sala di 4.876 dollari.

Quinto posto per Bad Boys for Life, l'ex numero uno incassa altri 11,3 milioni che lo portano a 181,3 milioni dopo aver segnato il record come miglior incasso del mese di gennaio al botteghino USA. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico americano ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence permettendogli di raccogliere altri 17,6 milioni e di superare così i 148 milioni totali. Uno dei film attesi del 2020 arriverà in Italia il 20 febbraio. E intanto si profila già un quarto capitolo.