Sonic 3, Paramount sposta la data d'uscita: andrà contro Avatar 3!

Nel 2024 il blu potrebbe seriamente diventare il vostro colore preferito: Sonic 3 arriverà nelle sale in tempo per contrarsi al botteghino con il terzo capitolo della saga di Avatar, come svela la data di uscita!

I fan dei film tratti dal popolare videogioco hanno ricevuto l'interessante aggiornamento grazie a un post sui social del doppiatore del protagonista nella versione originale.

Sembra proprio che il campo di battaglia dell'intrattenimento natalizio nel 2024 si tingerà tutto di blu. "Buone vacanze!!! Sonic 3 arriverà sul grande schermo il 20 dicembre 2024!!! Ah!!!" scrive infatti Ben Schwartz, il doppiatore di Sonic al cinema su Twitter.

Come riporta The Wrap, Paramount avrebbe deciso di spostare l'uscita del terzo capitolo di Sonic Il Film, franchise di successo dimostrando di avere grande fiducia nel titolo, rimanendo comunque in linea con le scelte fatte finora in termini di release (il primo capitolo della storia uscì nel periodo di San Valentino, mentre il secondo durante le vacanze primaverili, favorendo anche l'afflusso in sala di studenti in vacanza).

Sonic 3 se la vedrà dunque con Avatar 3, la cui data d'uscita è attualmente programmata proprio per il 20 dicembre 2024.

Inoltre, Paramount ha optato per spostare le altre creature blu di casa, i Puffi, al 2025, con il musical dei Puffi ora programmato per il mese di febbraio.

Chi la spunterà nella Guerra Blu? Lo scopriremo solo nel 2024.