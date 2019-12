Sonic Il Film: Baby Sonic, la sorpresa nel trailer giapponese!

A sorpresa, un esclusivo trailer giapponese di Sonic Il Film svela l'arrivo di Baby Sonic. La versione baby del mitico Sonic potrebbe contendere a Baby Yoda il primato di creatura più tenera del grande schermo.

Il trailer giapponese anticipa l'arrivo di una nuova versione del personaggio comparsa sui sentieri erbosi di Emerald Hill Zone. Baby Sonic, così viene definito dall'account Twitter giapponese di Paramount Pictures, non è mai apparso in un videogioco, ma il film live action racconterà la storia delle origini del personaggio grazie anche alla presenza di questo adorabile esserino.

In origine Sonic Il Film avrebbe dovuto uscire in sala a novembre, ma dopo la reazione violenta dei fan di fronte al look di Sonic, Paramount ha deciso di fare delle modifiche in accordo col regista Jeff Fowler per allineare maggiormente il look dei personaggi all'originale gioco del 1991.

L'uscita al cinema di Sonic Il Film, uno dei film più attesi del 2020, è fissata per il 13 febbraio.

