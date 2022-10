Sonic: dai videogiochi al cinema... e ritorno!

È un periodo decisamente anomalo per Sonic the Hedgehog. Nata nel 1991 su Mega Drive, la serie di videogiochi con il porcospino blu di SEGA diventò immediatamente un'icona pop, vendendo decine di milioni di copie e sfidando testa a testa il rivale Super Mario di casa Nintendo. Oggi le avventure di Sonic attraversano serie animate, fumetti di successo, ma soprattutto hanno sbancato al botteghino con due lungometraggi da record (Sonic 2 - Il Film ha incassato oltre 400 milioni di dollari). I due film distribuiti da Paramount e diretti da Jeff Fowler hanno contribuito ad allargare enormemente la community di fan, avvicinando per la prima volta nuovi appassionati alle avventure di Sonic e dei suoi amici. Ora che Sonic è una star di Hollywood (con anche un cameo comico in Cip & Ciop agenti speciali), appare ancora più paradossale che il campo in cui la mascotte di SEGA fatichi a trovare successo oggigiorno sia proprio con i videogiochi.

Svecchiare il franchise

Sonic Frontiers

Al netto di qualche rara eccezione e qualche sporadica operazione nostalgia (il piccolo Sonic Mania in 2D è un gioiellino), sono ormai tanti, troppi anni che i videogiochi principali della serie Sonic faticano a incontrare il consenso della critica e del pubblico, complice una formula che da circa vent'anni (esattamente da Sonic Adventure su Dreamcast) è rimasta sempre identica. Le cose potrebbero cambiare con Sonic Frontiers, nuovo gioco in 3D che vuole svecchiare il franchise abbandonando la struttura lineare e arcade dei vecchi Sonic per sperimentare un'esperienza esplorativa con mappe open world, molto più simile ad avventure come The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Lo sviluppo di Sonic Frontiers è iniziato nel 2017, qualche anno prima dell'arrivo al cinema di Sonic Il Film. Tuttavia, il successo della pellicola nel 2020 convinse il Sonic Team ad apportare alcune modifiche al design del gioco, così da accogliere quell'ondata di nuovi fan che si sono appassionati a Sonic proprio grazie al lungometraggio.

Sonic Il Film, recensione: un'avventura colorata a tutta velocità

Sonic, tra cinema e videogiochi

Sonic Frontiers

Per il producer del gioco, Takashi Iizuka, aver visto Sonic ottenere così tanto successo al cinema è stato un sogno che si è avverato. "Una delle aggiunte che abbiamo fatto per accogliere i neofiti è stata una nuova modalità più accessibile e focalizzata sull'azione", spiega Iizuka. "Allo stesso tempo, abbiamo inserito tante opzioni per cambiare la velocità raggiunta da Sonic e la sensibilità della sterzata, così da adattare l'esperienza alle proprie esigenze".

Sonic Frontiers

In una precedente intervista, il director Morio Kishimoto ha invece affermato che Sonic - Il Film ha avuto un'influenza sul modo in cui il protagonista combatte contro i suoi nemici. "Nei vecchi giochi di Sonic non abbiamo mai posto enfasi sugli scontri, ma stavolta abbiamo un sistema di combattimento molto più rifinito e profondo. Ci siamo sempre preoccupati di come Sonic dovesse correre, saltare e colpire gli avversari, ma il film ci ha mostrato un approccio completamente diverso. Hanno proposto una fantastica interpretazione di Sonic, ed è stato dopo aver guardato il film che mi sono fatto un'idea chiara di come sarebbe stato il combattimento in Sonic Frontiers".

Sonic 2 - Il Film, recensione: Riccio v Echidna, Dawn of Sequel

Cosa aspettarci da Sonic Frontiers

Sonic Frontiers

In Sonic Frontiers, il porcospino blu si esibisce in scariche di calci e pugni, può incatenare combinazioni di colpi e, progredendo nel gioco, può sbloccare attacchi più potenti e animazioni più spettacolari. Diversa invece l'opinione di Ian Flynn, sceneggiatore noto per i suoi lavori con i fumetti e le serie animate di Sonic. Flynn, che di Sonic Frontiers ha curato la storia, è convinto che il Sonic apparso al cinema sia una cosa a sé stante e con una sua precisa interpretazione. "Lo trovo fantastico, sia chiaro, mi piace molto quell'incarnazione di Sonic ma è un tipo di personaggio davvero unico", ci ha raccontato. "Allo stesso tempo, quando lavoro su nuove storie di Sonic voglio essere sicuro che siano accessibili a chiunque si avvicini alla serie per la prima volta. Per molte persone, Sonic Frontiers sarà il loro primo gioco di Sonic, quindi voglio essere certo che possano apprezzarlo allo stesso modo, senza sentirsi escluse perché non hanno giocato tutti i giochi fin dal primo episodio".

Sonic Frontiers

Influenze a parte, Sonic Frontiers sarà un'avventura molto diversa da quelle raccontate nei due lungometraggi. Nel gioco - in uscita l'8 novembre su PC e console - Sonic si risveglierà in un arcipelago desolato e misterioso: dovrà così viaggiare di isola in isola nel tentativo di salvare i suoi amici intrappolati e scoprire qualcosa in più sui segreti del mondo e sul ruolo del Dr. Eggman in questa storia. Chissà se Sonic Frontiers riuscirà a rompere la maledizione ventennale della saga e offrire ai fan vecchi e nuovi un ottimo videogioco della serie.

Intanto è stata già confermata la produzione di un terzo film di Sonic, con l'uscita prevista per il 2024, mentre una miniserie spin-off con protagonista Knuckles è attualmente in lavorazione e debutterà su Paramount+ nel corso del prossimo anno.

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film