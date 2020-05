Snyder Cut: il regista conferma la presenza di Darkseid giovane e vecchio?

Dopo la conferma dell'uscita della Snyder Cut di Justice League, il regista Zack Snyder continua a fornire dettagli sibillini sulla sua versione del film, in arrivo su HBO Max nel 2021. L'ultimo riguarderebbe la presenza non di uno bensì di due Darkseid, in versione giovane e vecchia.

Justice League: Zack Snyder e la crew intorno a un monitor

Qualche giorno fa Zack Snyder ha condiviso un'immagine di Darkseid scatenando le reazioni dei fan. Snyder ha ampiamente confermato che il villain, nella sua versione, è il vero grande cattivo del DCEU, mentre Steppenwolf è solo un precursore di una futura invasione Apokalyptian della Terra. La foto mostra Darkseid, futura grande minaccia dell'universo, ma un fan su Vero ha notato come l'aspetto del personaggio incuta molto meno timore rispetto alla versione dei fumetti DC.

Zack Snyder lo ha rassicurato affermando: "Non ti preoccupare, è un bambino in questa parte".

Justice League: Zack Snyder svela un'immagine del giovane Darkseid

Le parole del regista confermerebbero i numerosi rumor circolati negli ultimi mesi secondo cui la Snyder Cut conterrà una versione giovane di Darkseid, la conoscenza completa del personaggio avverrà in una scena nota come 'la lezione di storia'. Solo pochi giorni fa il nome dell'interprete di Darkseid nella Snyder Cut è stato svelato. Con queste nuove informazioni, la curiosità dei fan cresce a dismisura.