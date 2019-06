Justice League: Zack Snyder svela un'immagine del giovane Darkseid

Zack Snyder ha postato un'immagine in cui svela la sua visione del giovane Darkseid in Justice League.

Zack Snyder ha fatto ritorno sui social media per svelare un'immagine che dà l'idea della sua visione per l'ingresso del giovane Darkseid in Justice League.

I rumor davano per certo l'arrivo di Darkseid in Justice League di Zack Snyder. Come sappiamo, il film è stato ultimato da Joss Whedon e la versione definitiva approdata nei cinema non ha visto la presenza del leggendario villain DC, che viene solo menzionato nei dialoghi. Sappiamo da tempo che molti elementi pensati da Snyder per il film sono stati eliminati dalla versione definitiva, oggi il regista ce ne ha mostrato uno diffondendo un'immagine del giovane Darkseid, alias Uxas.

Zack Snyder ha postato l'immagine di Darkseid su Vero, social su cui è attivissimo. Già in precedenza il regista aveva commentato coi fan i suoi progetti per introdurre Darkseid in Justice League, anticipando l'identità dell'attore a cui avrebbe voluto affidare il ruolo, Ray Porter, interprete di E.R. e Justified, ma questa è la prima volta che Snyder posta un'immagine di Darkseid.

Da Justice League a Via col Vento: 10 film con troppi registi (e qualche guaio)

Per quanto riguarda Uxas, questo è il nome dato a Darkseid alla nascita come membro della famiglia reale di Apokolips. Il giovane Uxas era incredibilmente ambizioso e voleva occupare il ruolo di sovrano, ma era ostacolato dalla presenza del fratello maggiore, Drax, che lo precedeva nella linea di successione. Dopo aver pensato a eliminare il fratello, Uxas riesce finalmente nel suo intento, ma al primo contatto con la Forza Omega viene trasformato in un essere roccioso e mostruoso e si dà il nome divino di Darkseid.

Nel post in questione, Zack Snyder usa, inoltre, il termine "anti-life", che fa riferimento allo scopo ultimo di Darkseid, la cui missione nella vita è governare tutti gli esseri viventi, per farlo il villain crede che sia necessario controllare l'Anti-Life Equation, che lavora sulla negazione della volontà. Qui trovate la nostra recensione di Justice League.