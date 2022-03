Sky Cinema Oscar: da oggi al 31 marzo un canale dedicato ai film premiati dall'Academy

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Sky Cinema Oscar, il canale che celebra i film premiati con l'ambita statuetta dorata e inaugura l'appuntamento con l'attesissima 94ª edizione degli Academy Awards.

Per due settimane, da sabato 19 a giovedì 31 marzo 2022 Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar con oltre 100 titoli premiati nelle precedenti edizioni. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo dalle 00:15 con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles proprio degli Academy Awards, anche in streaming su NOW.

Lunedì 28 marzo alle 21:15 l'appuntamento sarà con Il meglio della notte degli Oscar 2022. I film saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

Un altro giro: Mads Mikkelsen in un'immagine

Da non perdere i sei film premiati nell'edizione 2021. Tra questi domenica 20 marzo la prima visione di Un altro giro (21:15 Sky Cinema Due e 21:45 Sky Cinema Oscar), sorprendente pellicola del regista danese Thomas Vinterberg, premiata agli Oscar come miglior film internazionale, in cui quattro amici, tutti insegnanti delle scuole superiori, mettono alla prova la teoria secondo cui miglioreranno le loro vite mantenendo un livello costante di alcol nel sangue.

Una donna promettente: Carey Mulligan e Bo Burnham

Il 26 marzo invece arriverà in prima tv Una donna promettente (ore 21.15 su Sky Cinema Due, in contemporanea su Sky Cinema 4K e ore 21.45 su Sky Cinema Oscar), intenso thriller con Carey Mulligan diretto da Emerald Fennell che è stato premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Una storia emozionante e divertente, che regala una nuova interpretazione della vendetta. Cassie (Carey Mulligan) è considerata da tutti una giovane donna promettente, fino a quando un misterioso evento non fa bruscamente deragliare il suo futuro. Ma niente nella vita di Cassie è quello che sembra: è malvagiamente intelligente, incredibilmente astuta e di notte vive una doppia vita segreta. Un incontro inaspettato sta per darle la possibilità di correggere i torti del passato.

Sempre nella giornata del 26 marzo saranno disponibili gli altri quattro film insigniti dell' Oscar nel 2021: The Father - Nulla è come sembra che l'Academy ha premiato con la statuetta per miglior attore a Anthony Hopkins e per la sceneggiatura non originale; il biopic Judas and the Black Messiah che ha ottenuto 2 statuette, quella a Daniel Kaluuya come miglior attore non protagonista e quella per la miglior canzone originale; l'affresco multiculturale Minari con Youn Yuh-jung premiata come miglior attrice non protagonista; e Tenet, il blockbuster di Christopher Nolan con John D. Washington e Robert Pattinson, che ha vinto per i migliori effetti speciali.

Tra le altre pellicole premiate saranno disponibili successi recenti come il road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen Green Book, tre Oscar per miglior Film, miglior attore non protagonista a Mahershala Ali e miglior sceneggiatura Originale; Argo, il thriller diretto e interpretato da Ben Affleck vincitore di tre statuette per miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio; il biopic su Ray Charles, interpretato da Jamie Foxx, Ray, premiato con due statuette al miglior attore e sonoro e l'action-thriller Training Day, con Denzel Washington premiato come miglior attore protagonista.

Ian McKellen, Viggo Mortensen e Orlando Bloom in una scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

E ancora: il capolavoro di Clint Eastwood Million Dollar Baby premiato con quattro Oscar come miglior film, migliore regia, miglior attrice protagonista a Hilary Swank e miglior attore non protagonista a Morgan Freeman; Il discorso del re con Colin Firth e Geoffrey Rush, che ha vinto come miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista e migliore sceneggiatura originale; il melodramma bollywoodiano di Danny Boyle The Millionaire, premiato con ben otto Oscar: film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, colonna sonora, canzone, montaggio, sonoro; il terzo capitolo della saga tolkeniana di Peter Jackson Il signore degli anelli - Il ritorno del re, che ha collezionato 11 statuette per film, regia, sceneggiatura non originale, colonna sonora originale, canzone, scenografia, costumi, montaggio, suono, trucco, effetti speciali visivi; e i premi Oscar come miglior film straniero Una separazione, intenso ritratto dell'Iran odierno, e Una donna fantastica.

Spazio anche a grandi classici e film che ormai sono entrati nella storia del cinema: tra questi Ben-Hur, 2001: Odissea nello spazio, Barry Lyndon, Il paziente inglese, Shakespeare in Love, La stangata, La mia Africa, Forrest Gump, Gli spietati, Balla coi lupi, È nata una stella, Il laureato e Il padrino, previsto martedì 22 marzo alle 21.15 in occasione del 50°anniversario della sua uscita nelle sale.