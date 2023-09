Skeleton Crew, rimandata anche la serie Star Wars con Jude Law a causa degli scioperi?

Secondo gli ultimi rumor, anche il debutto della nuova serie Star Wars con Jude Law, Skeleton Crew, potrebbe essere posticipato a causa degli scioperi a Hollywood.

Anche Skeleton Crew rimandato?

Secondo Bespin Bullettin (via CBM), infatti, l'ultima "vittima" dei più recenti eventi nel mondo del cinema e della televisione potrebbe essere proprio Skeleton Crew, le cui riprese erano terminate lo scorso gennaio, e il cui debutto era stato programmato per il 2023 (sebbene non vi fosse una data d'uscita precisa), ma che ora potrebbe facilmente slittare al 2024.

Non sarebbe certo una sorpresa se fosse così.

Dopotutto, lo sciopero di attori e sceneggiatori continua ormai da diverso tempo, e come conseguenza diretta, svariati sono stati i rinvii distributivi e produttivi annunciati finora, così come ci si aspetta che avvenga per tanti altri titoli qualora la situazione non dovesse cambiare a breve.

Di cosa parla Skeleton Crew

Skeleton Crew è una serie ambientata nel mondo di Star Wars dalle atmosfere molto simili ai film coming of age degli anni '80, ed è stato precedemente descritto come un mix tra E.T. e I Goonies.

Composta probabilmente da 8 episodi, nella stagione già annunciata dello show vedremo "quattro giovani eroi, una navicella spaziale, degli inseguimenti da parte di alieni e il primo incontro con un Cavaliere Jedi (Jude Law)".