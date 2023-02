Ahsoka, Skeleton Crew, Secret Invasion: quante stagioni avranno le serie Star Wars e Marvel targate Disney+?

Ahsoka, Skeleton Crew, Secret Invasion sono solo alcune delle serie Star Wars e Marvel che arriveranno nei prossimi mesi su Disney+, ma per quante stagioni si protrarranno? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e ipotesi al riguardo.

I fan degli universi Star Wars e Marvel hanno ormai imparato che le serie tv di Disney+ possono arricchire il mondo di riferimento tanto quanto i film, e molti non vedono l'ora che titoli come Ahsoka, Skeleton Crew e Secret Invasion facciano il loro debutto sul piccolo schermo.

Ma di quante stagioni potrebbero essere composte proprio queste tre serie? Secondo CBM, che segnala un recente report dei guadagni della Walt Disney Company riscontrabile sul sito SFFGazette, Ahsoka potrebbe avere più di una stagione, mentre sia Skeleton Crew che Secret Invasion potrebbero essere delle "limited series" (miniserie) da una singola stagione.

Questo perché nel pezzo la menzione di Ahsoka è seguita dalla dicitura "Stagione 1", mentre altri titoli, come la serie Star Wars con Jude Law e la serie Marvel con Samuel L. Jackson, no.

Ovviamente, ciò non conferma necessariamente i piani della compagnia al riguardo, ma può essere un interessante spunto di riflessione: lo spin-off di The Mandalorian è destinato a durare a lungo? Quali periodi di tempo coprirà? E invece Secret Invasion in quali progetti Marvel confluirà? E Skeleton Crew, come si riconduce alle altre storie e quali suoi personaggi avremo modo di rivedere altrove, nel caso?