Skeleton Crew, Kerry Condon nel cast della serie Star Wars: 'Sarà una grande avventura'

Nel corso di una lunga intervista concessa a Variety, Kerry Condon ha confermato di far parte del cast di Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars in arrivo prossimamente su Disney+ e che avrà Jude Law come protagonista.

L'attrice, nominata gli Oscar per Gli spiriti dell'Isola e nota per la sua partecipazione alle serie Better Call Saul e Ray Donovan, ha anticipato cosa dovremmo aspettarci dalla nuova serie ambientata nella galassia lontana lontana, che approderà in streaming dopo The Acolyte: La seguace. Prima di ogni altra cosa, sarà una grande ed emozionante avventura.

"È davvero bello. Non ho nemmeno figli, ma pagherei per vederla. Mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto molto partecipare. C'era qualcosa di così innocente, giocoso e adorabile. La gente dice di non voler lavorare con i bambini o con gli animali, ma io non saprei. E poi, quando i bambini sono anche bravi attori, sono di una bravura fuori dal mondo. Così, guardando alcune scene dei bambini, si è rivelato incredibile".

Condon aveva già lavorato con Jude Law: "C'è anche Jude Law, con cui ho già lavorato in passato. Ma è davvero avventuroso e per ogni episodio sono stati scelti dei registi eccezionali: i Daniels, Bruce Dallas Howard, Lee Isaac Cheung e David Lowery. Era un gruppo davvero straordinario. E naturalmente Jon Watts, che ha creato l'intero progetto".

Le serie Star Wars in arrivo

Skeleton Crew è una serie ambientata nel mondo di Star Wars dalle atmosfere molto simili ai film coming of age degli anni '80, ed è stata precedemente descritta come un mix tra E.T. e I Goonies. Si tratta della quarta serie inserita nella timeline del MandoVerse e che finora comprende The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.

Skeleton Crew: i Daniels spiegano che amano la saga e avevano bisogno dell'assicurazione sanitaria

Il 2024 sarà pure molto affollato di uscite di Star Wars su Disney+, in quanto è previsto il debutto in streaming di The Acolyte: La seguace a giugno, di Star Wars: Tales of the Empire, della seconda stagione di Andor (che potrebbe slittare al 2025) e della terza stagione di Star Wars: The Bad Batch (già disponibile).