Skeleton Crew: svelata inavvertitamente la data d'uscita della nuova serie Star Wars?

A meno di una settimana dal finale di Ahsoka, i fan di Star Wars possono cominciare a prepararsi all'arrivo della nuova serie Star Wars, Skeleton Crew, di cui potrebbe essere stata inavvertitamente svelata la data d'uscita.

Inizialmente prevista per questo 2023, alcuni report degli ultimi giorni indicavano che Lucasfilm aveva deciso di spostare l'uscita di Skeleton Crew a gennaio 2024. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe trapelato online anzitempo il trailer ufficiale della serie con Jude Law protagonista, il quale indicherebbe come data d'uscita il prossimo dicembre.

Si tratta di due informazioni contraddittorie e finché Lucasfilm non si pronuncerà ufficialmente con un comunicato ufficiale, rimaniamo ancora nel campo delle speculazioni.

Skeleton Crew è una serie ambientata nel mondo di Star Wars dalle atmosfere molto simili ai film coming of age degli anni '80, ed è stata precedemente descritta come un mix tra E.T. e I Goonies. Si tratta della quarta serie inserita nella timeline del MandoVerse e che finora comprende The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.

Skeleton Crew, rimandata anche la serie Star Wars con Jude Law a causa degli scioperi?

Il 2024 sarà pure molto affollato di uscite di Star Wars su Disney+, in quanto è previsto il debutto in streaming di The Acolyte, della seconda stagione di Star Wars: Tales of the Jedi, della seconda stagione di Andor e della terza stagione di Star Wars: The Bad Batch.