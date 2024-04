Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni trame dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Il Paradiso delle signore 8 si appresta a concludere la sua corsa stagionale con le puntate trasmesse nella settimana che va da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024. Inoltre, come già accaduto per la ricorrenza del 25 aprile, anche questa volta si tratterà di una settimana "corta", in quanto la soap non andrà in onda mercoledì 1° maggio, sostituita da una puntata più lunga de La volta buona.

Le trame dal 29 aprile al 3 maggio