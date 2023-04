Skeleton Crew, si parte all'avventura con Jude Law nel trailer della serie Star Wars mostrato alla Celebration

Star Wars è la parola d'ordine del giorno, dato che in quel di Londra è in corso la Star Wars Celebration, e dai panel dell'evento ci arrivano notizie anche su Skeleton Crew, la serie Disney+ con Jude Law... A partire dalla descrizione del trailer e l'annuncio dei registi degli episodi, ai nuovi membri del cast.

Non è ancora stato diffuso online, ma durante la Star Wars Celebration di Londra è stato mostrato un primo trailer di Skeleton Crew, il nuovo show di Disney+ dalle atmosfere molto simkili ai film coming of age degli anni '80, e infatti è descritto come un mix tra E.T. e I Goonies, stando a quanto riportato da The Wrap.

Star Wars: Jude Law nella prima foto di Skeleton Crew e le novità su The Bad Batch, Ahsoka e Tales of the Jedi

Nella serie, nata da un'idea del regista degli Spider-Man del MCU Jon Watts, vedremo quattro giovani eroi, una navicella spaziale, degli inseguimenti da parte di alieni e il primo incontro don un Cavaliere Jedi (Jude Law), come avrebbe dato a intendere il filmato.

In tanto, nel corso dell'evento sono stati annunciati anche dei nuovi membri del cast - Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith - e coloro che si occuperanno di dirigere i vari episodi dello show.

David Lowery (Sir Gawain e Il Cavaliere Verde), i Daniels (Everything Everywhere All at Once), Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), Jake Schreier (Beef) e Lee Isaac Chung (The Mandalorian), oltre allo stesso Watts.

"Abbiamo una lista grandiosa di persone provenienti da ogni angolo dell'ambiente cinematografico che hanno unito le forze per questo show meraviglioso" ha commentato Jon Favreau, co-creatore e produttore della serie.

La data d'uscita di Skeleton Crew non è ancora stata resa nota, ,ma la serie è attualmente in fase di post-produzione.