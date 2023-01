Star Wars: Skeleton Crew, terminate le riprese della serie con Jude Law

È già tempo di ultimo ciak per Skeleton Crew, la serie Star Wars con protagonista Jude Law, che ha terminato le riprese proprio in questi giorni.

La serie tv Star Wars: Skeleton Crew con protagonista Jude Law ha portato a termine le riprese della sua prima stagione (e finora unica annunciata). Lo show di Disney+ sembra sempre più vicino al debutto, che sappiamo già essere programmato per gli ultimi mesi dell'anno.

Sembra che un'altra serie targata Disney+ e Star Wars sia in cantiere, almeno per quanto riguarda la fase di produzione attiva.

Il set di Skeleton Crew può essere smontato, e Jude Law e soci possono tornare a casa.

A riportarlo è Deadline, che condivide il video postato dallo stunt coordinator George Cottle (che ora, tuttavia, non sembra più disponibile) in cui si festeggia la fine delle riprese.

"È andata anche per Skeleton Crew! Ho avuto un'altra volta la fortuna di essere circondato dai più incredibili stunt performer con cui abbia mai lavorato! Mi sento davvero grato e fortunato ad aver potuto collaborare con voi. Grazie per il vostro duro lavoro e impegno. Sono così elettrizzato per questo titolo!" si leggeva nella caption del post.

Lo stesso sentimento è poi stato espresso dalla stuntwoman Juliana Potter in una delle sue storie Instagram: "Mi mancherà tantissimo la mia stunt family di Star Wars: Skeleton Crew. Sono così grato! Non vedo l'ora che il mondo scopra cosa riserva questa serie!".

Star Wars: Jude Law nella prima foto di Skeleton Crew e le novità su The Bad Batch, Ahsoka e Tales of the Jedi

Skeleton Crew, diretto da Jon Watts e scritto da Christopher Ford è uno spin-off ambientato nella stessa timeline di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, e arriverà nel corso del 2023 su Disney+.