Star Wars: Disney conferma le serie in arrivo in streaming nel 2024

Secondo un aggiornamento della pagina ufficiale di Disney UK, sembra siano state confermate le serie Star Wars che debutteranno nel corso del 2024 in streaming su Disney+.

La nota fa riferimento alle serie The Acolyte e Skeleton Crew.

Come già descritto in precedenza, Star Wars: The Acolyte è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto abbiano mai previsto.

Invece, Star Wars: Skeleton Crew racconta la storia di quattro ragazzi che si perdono nella vastità della galassia e cercano di ritrovare la strada di casa. La serie, che vede Jude Law nel cast, sarà ambientate nell'era della Nuova Repubblica, la stessa di The Mandalorian e Ahsoka.

Altre tre serie erano state annunciate per il prossimo anno: la seconda e ultima stagione di Andor, la terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch e la seconda stagione di Tales of the Jedi.

Come è stato ampiamente riportato, lo sciopero della SAG-AFTRA di quest'estate ha interrotto la produzione della serie guidata da Diego Luna poche settimane prima della sua conclusione, e non sappiamo ancora se siano riusciti a completare le riprese. Per questo motivo, è possibile che stiano ancora temporeggiando in attesi di nuovi sviluppi.