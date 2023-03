Star Wars: i Daniels, vincitori del premio Oscar, hanno diretto un episodio di Skeleton Crew

I Daniels, vincitori del premio Oscar con Everything Everywhere All At Once, hanno diretto un episodio di Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars che è stata prodotta per Disney+.

I registi sono stati impegnati sul set durante l'estate e sembra si siano occupati di una sola puntata.

La serie Skeleton Crew ha come protagonista l'attore Jude Law ed è stata creata da Jon Watts.

Dan Kwan e Daniel Scheinert hanno completato il lavoro sul loro episodio prima delle settimane che hanno segnato il trionfo nella stagione dei premi cinematografici, culminato con gli Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Regia e Miglior Film.

Everything Everywhere All at Once, la recensione: La vita, gli universi e tutto quanto

La storia del nuovo show sarà ambientata durante l'epoca della Nuova Repubblica, dopo gli eventi raccontati in Il Ritorno dello Jedi. Nel team di produttori ci sono anche Jon Favreau e Dave Filoni, creatori di The Mandalorian.

I Daniels hanno stretto un accordo, della durata di cinque anni , con Universal nel mese di agosto 2022, dopo il successo di Everything Everywhere All At Once che ha raggiunto 100 milioni di dollari ai box office dopo i problemi causati dalla pandemia.