Skeleton Crew: la serie Star Wars conterrà scene in stop-motion realizzate da un celebre Premio Oscar

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Jon Watts ha parlato del lavoro svolto su Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars in arrivo su Disney+.

Dopo aver plasmato lo Spider-Man dei Marvel Studios, Watts ha infatti creato questa nuova serie che sarà ambientata nella stessa timeline del MandoVerse (che comprende le serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka) e che non ha ancora una data d'uscita confermata ma dovrebbe approdare in streaming entro l'anno.

Il regista e produttore ha rivelato che la serie conterrà delle parti in stop-motion che sono state dirette da un membro della trilogia classica, Phil Tippett, Premio Oscar per gli effetti visivi di Jurassic Park.

"Ho potuto usare tutte le cose più belle nel mio ultimo show su Star Wars. Avevamo il pre-viz, il MOCAP, abbiamo girato nel Volume, abbiamo fatto di tutto. Ma la parte più divertente è che abbiamo usato anche tutte le tecniche vecchia scuola", ha anticipato Watts.

"Abbiamo chiesto a Phil Tippett di fare lo stop-motion. Abbiamo realizzato degli sfondi, abbiamo fatto uscire dalla pensione un pittore della ILM per farlo. Per me tutte queste cose sono divertenti, ma sono solo un altro strumento, e dipende da come lo si usa". Per Watts, si tratta di usare lo strumento giusto per il lavoro giusto.

Skeleton Crew, si parte all'avventura con Jude Law nel trailer della serie Star Wars mostrato alla Celebration

Il ritorno di Tippett in Star Wars è una bella strizzata d'occhio al passato e una bella indicazione di continuità per la saga. Tippett è una leggenda dell'animazione stop-motion e un pioniere dei primi effetti visivi; ha avuto un impatto significativo con il suo lavoro sulla trilogia originale di Star Wars, in particolare con lo sviluppo della tecnologia di controllo del movimento utilizzata per i celebri AT-AT ne L'impero colpisce ancora e il leggendario gioco del dejarik (gli scacchi di Star Wars) sul Millennium Falcon.

Tippett ha contribuito anche alla creazione di altre creature e sequenze iconiche della storia del cinema, come i dinosauri di Jurassic Park.