Star Wars Celebration 2023: ecco il programma, orari e date dei panel

Svelati tutti i panel in programma nel corso della Star Wars Celebration 2023, al via oggi a Londra, ecco come seguire l'evento da casa.

La Star Wars Celebration 2023 ha attraversato l'oceano eleggendo Londra come sua nuova location per l'edizione che prende il via oggi e che rivela un ricchissimo programma di eventi e panel, incluse le presentazioni delle serie Ahsoka, Obi-Wan Kenobi e il Lucasfilm Studio Showcase.

L'avvio della manifestazione è previsto per oggi, 7 aprile, alle 12:00 (ora italiana) con il Lucasfilm Studio Showcase: un panel in cui alcuni dei più talentuosi registi di Lucasfilm discuteranno, assieme a ospiti speciali, dell'attuale e futuro status dell'universo di Star Wars, inclusi The Mandalorian, Andor e molto altro. Anche chi non ha modo di recarsi a Londra potrà seguire la Star Wars Celebration 2023 da casa, come riportato sul sito ufficiale StarWars.com.

Star Wars: Disney+ celebra per errore su Twitter la relazione più disturbante della saga

Star Wars Celebration 2023: il programma

Venerdì 7 aprile. A inaugurare la manifestazione, è un importante panel di Lucasfilm: lo Studio Showcase. Il panel potrebbe rivelare di più sui prossimi film di Star Wars, incluso il futuro cinematografico del franchise. Nel corso della giornata, Tony Gilroy e Diego Luna interverranno per discutere della loro incredibile epopea di Star Wars, Andor.

Lucasfilm Studio Showcase, ore 12:00 - 13:30

The Making of Andor, ore 16:00 - 17:00

Sabato 8 aprile è tutto incentrato sugli anniversari e su Ahsoka. Dave Filoni e Jon Favreau saranno presenti per discutere della nuova serie in arrivo su Disney+. A seguire i panel per celebrare i 40 anni de Il ritorno dello Jedi e i 15 anni di La guerra dei Cloni.

Ahsoka, ore 12:00 - 13:00

40 anni de Il ritorno dello Jedi, ore 15:00 - 16:00

La guerra dei Cloni, quindicesimo anniversario, ore 18:30 - 19:30

Domenica 9 aprile è la giornata dedicata a Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor interverrà insieme al cast e alla troupe della serie Obi-Wan Kenobi dell'anno scorso. Il primo panel della giornata è sicuramente una sorpresa, ma gradita: l'attore di Palpatine Ian McDiarmid, l'attore di Snoke Andy Serkis e l'interprete di Capitan Phasma Gwendoline Christie parleranno dei loro villain.

I cattivi della trilogia sequel, ore 12:00 - 13:00

Uno sguardo a Obi-Wan Kenobi, ore 14:30 - 15:30

Star Wars, Jon Favreau: "I prossimi film saranno ambientati dopo la trilogia sequel"

Lunedì 10 aprile la Star Wars Celebration si concluderà coi fuochi d'artificio. Attesi i panel sulla linea Star Wars della Marvel Comics, su The Bad Batch e l'imminente secondo volume di Star Wars: Visions.