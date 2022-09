Star Wars: Jude Law nella prima foto di Skeleton Crew e le novità su The Bad Batch, Ahsoka e Tales of the Jedi

Lucasfilm ha presentato all'evento D23 Expo 2022 il trailer di Tales of the Jedi, nuove immagini di Ahsoka e Skeleton Crew, e svelato la data di uscita di The Bad Batch 2.

Al D23 Expo 2022 la Lucasfilm ha presentato le serie ambientate nell'universo di Star Wars in arrivo prossimamente su Disney+, tra cui The Bad Batch 2, Ahsoka, Tales of the Jedi e Skeleton Crew.

Il panel ha inoltre regalato il trailer della terza stagione di The Mandalorian e il final trailer di Andor.

Il produttore esecutivo Dave Filoni si è unito a Kathleen Kennedy sul palco per presentare una serie di titoli in uscita in streaming su Disney+. In apertura è stata mostrata una nuova immagine della seconda stagione composta da 16 episodi della serie animata Star Wars: The Bad Batch, di cui è stata annunciata la data di uscita: il progetto tornerà in streaming su Disney+ con un doppio episodio il 4 gennaio 2023.

Nella seconda stagione sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell'Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, affrontando una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi. Il cast originale delle voci di Star Wars: The Bad Batch è composto tra gli altri da Dee Bradley Baker e Michelle Ang mentre Dave Filoni, Carrie Beck, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett sono i produttori esecutivi. Brad Rau sarà anche il supervising director e Jennifer Corbett la capo sceneggiatrice.

Filoni ha quindi parlato di Tales of the Jedi, sei nuovissimi cortometraggi animati con storie costruite intorno ai Jedi dell'era prequel. Un viaggio nelle vite di due Jedi nettamente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, che saranno messi alla prova mentre compiono scelte che definiranno i loro destini. Per la gioia del pubblico, Filoni ha condiviso il trailer ufficiale della serie e ha annunciato che tutti e sei i cortometraggi debutteranno il 26 ottobre su Disney+. La serie è creata dal produttore esecutivo Dave Filoni, con Carrie Beck e Athena Portillo come produttrici esecutive.

Il produttore ha successivamente raccontato quanto il personaggio di Ahsoka sia importante per lui, avendo costruito la sua storia sin dal suo debutto nel 2008 nella serie animata Star Wars: The Clone Wars fino a quello in live action in The Mandalorian. Ahsoka è una nuova serie live action in arrivo su Disney+ con Rosario Dawson nel ruolo principale. Il produttore esecutivo Jon Favreau si è unito a Filoni sul palco per parlare del progetto e ha condiviso con i presenti alcune immagini in anteprima.

Ambientata dopo la caduta dell'Impero, la serie live-action Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia emergente verso una galassia vulnerabile. La nuova serie è prevista per il 2023 e sarà un'esclusiva di Disney+. I produttori esecutivi sono Filoni, Favreau, Kennedy, Colin Wilson, Carrie Beck e Karen Gilchrist.

Favreau e Filoni sono infine stati raggiunti dai creatori di Skeleton Crew, Jon Watts e Christopher Ford, che hanno parlato della serie in arrivo su Disney+. Skeleton Crew racconta la storia di quattro ragazzi che si perdono nella vasta galassia e che cercano di ritrovare la strada di casa.

I presenti hanno potuto vedere la prima foto che ritrae Jude Law nello show prodotto da Filoni, Watts, Ford, Kennedy e Michelle Rejwan.