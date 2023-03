Shazam! Furia degli Dei, Warner Bros. si è scusata col regista per aver spoilerato Gal Gadot senza avvertirlo

Warner Bros. avrebbe riconosciuto l'errore di marketing commesso per Shazam! Furia degli Dei, spoilerando la presenza della Wonder Woman di Gal Gadot senza avvisare il regista David F. Sandberg.

Il cameo di Gal Gadot è stato infatti rivelto sei settimane prima dell'uscita nelle sale di Shazam! Furia degli Dei, scatenando le reazioni di protesta dei fan per via dei trailer troppo rivelatori.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Parlando con The Hollywood Reporter, il regista David F. Sandberg, ha riflettuto sulle conversazioni che ha avuto con la Warner Bros. dopo che il marketing ha rovinato ai fan la sorpresa Wonder Woman spiegando di non essere al corrente della scelta dello studio:

"Ero sorpreso. (Ride.) Stavo tornando dal tour promozionale e ho ricevuto un messaggio che mi chiedeva: 'Ehi, perché rovinare Wonder Woman?' E io ero, 'Di cosa stai parlando?' Quindi non lo sapevo, e si sono scusati per non avermi tenuto aggiornato. Ma capisco perché l'hanno fatto, volevano che la gente vedesse il film. Quindi, ovviamente, capisco, ma è un peccato perché di questi tempi l'unico pubblico che riesce a vedere questi film come dovrebbe è il pubblico degli screen test".

Sandberg ha anche spiegato di essere una persona a cui piace "sapere il meno possibile di un film" prima di vederlo, il che lo spinge a stare lontani dagli spoiler:

"Ma a molte persone piacciono davvero gli spoiler. Ci sono così tanti leaker e scooper prolifici su Twitter che hanno così tanti follower e vogliono davvero conoscere ogni dettaglio sui film DC e Marvel prima di vederli. A me piace davvero sapere il meno possibile di un film. Ho visto The Menu di recente, e credevo parlasse di cannibali. Quindi non avevo idea di cosa ci fosse davvero dentro".

Ad alimentare le discussioni dei fan sul cameo di Gal Gadot in Shazam! Furia degli Dei sono state, inoltre, le rivelazioni sulla possibilità che si trattasse di un deepfake, il che ha spinto il regista a fare chiarezza ancora una volta sulle sue scelte.