Shazam! Furia degli dei, in sconto su Amazon c'è la Steelbook 4K da collezione

Il DC Extended Universe si è concluso lo scorso dicembre, così Shazam! Furia degli dei non ha avuto molta fortuna al box-office, così l'occasione per recuperarlo comodamente a casa è molto ghiotta data l'imperdibile offerta di Amazon dedicata al film con Zachary Levi.

La prestigiosa Steelbook da collezione, contenente il 4K Ultra HD e il Blu-Ray in alta definizione della pellicola è disponibile a un prezzo imbattibile. Si tratta del secondo film dedicato al personaggio, dopo il primo Shazam! uscito nel 2019. Incursione in chiave comica nel mondo DC, al contrario della serietà dei film di Snyder, il franchise è poi stato interrotto dalla fine del DCEU.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo Shazam! Furia degli dei in 4K Ultra HD + Blu-Ray è disponibile a 15,20€, con uno sconto del 21% sul prezzo consigliato (19,23€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

La scena post-credit

La scena post-credit di Shazam! Furia degli Dei comprende Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) che tentano di reclutare Billy Batson (Asher Angel) per la Justice Society of America. Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso marzo, Shazam! Furia degli dei comprende nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Rachel Zegler e Grace Fulton.

Shazam! Furia degli Dei diventa ufficialmente il peggior incasso di sempre del DCEU

James Gunn ha confermato che il nuovo DC Universe inizierà ufficialmente con Creature Commandos e Superman, e sebbene alcuni attori del defunto DCEU potrebbero tornare nel nuovo franchise ogni film precedente è considerato estraneo al canone della nuova saga.