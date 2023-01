Shazam! Furia degli Dei: il nuovo trailer è pieno di spoiler. I fan insorgono sui social

Nella giornata di ieri è stato diffuso in rete il nuovo trailer di Shazam! Furia degli dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Un video che potrebbe aver spoilerato parti importanti di trama, tra cui la battaglia finale e il cameo di Wonder Woman.

Ovviamente il tutto non è andato a genio ai fan che, sui social media, si sono lamentati di quanto accaduto. Un utente ha anche paragonato il trailer di Shazam! Furia degli Dei a quello di Ant-Man and the Wasp: Quantumania facendo a gara su chi abbia spoilerato di più. Un altro ha invece esclamato: "Non ditemi che hanno davvero mostrato l'intera battaglia finale nel trailer". Insomma, strategie di marketing della DC che purtroppo non sono nuove.

Shazam! Furia degli Dei proseguirà la storia del supereroe interpretato da Zachary Levi e potrà contare sull'arrivo di nuovi interpreti, come Helen Mirren e Lucy Liu nei panni delle villain Hespera e Calypso, e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

Nel nuovo capitolo delle avventure, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.