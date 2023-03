Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson?

Zachary Levi ha commentato le indiscrezioni emerse nelle ultime ore riguardanti il modo in cui Dwayne Johnson sarebbe intervenuto per impedire che Shazam! Furia degli Dei potesse proporre un'apparizione dei membri della Justice Society.

L'attore ha infatti condiviso un post tra le sue stories di Instagram, confermando quindi le fonti del sito The Wrap.

Nella scena post credit di Shazam! Furia degli Dei si anticipa il possibile futuro di Billy Batson nella sua versione eroica, interpretata da Zachary Levi. Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Nella scena si vede Shazam! mentre accetta, per errore, di unirsi alla Justice Society of America pensando che gli stia venendo offerto un posto nella Justice League. Nella scena la proposta gli viene fatta da Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee), per conto di Amanda Waller (Viola Davis).

Il sito The Wrap, alcune ore fa, aveva sostenuto che inizialmente dovevano apparire dei membri della Justice Society, ma Dwayne Johnson si sarebbe opposto all'utilizzo dei personaggi. L'attore, inoltre, avrebbe vietato un'apparizione di Zachary Levi in una scena post credit di Black Adam perché stava cercando di dare nuova forma al DCEU mettendo se stesso e Henry Cavill al centro del futuro dei film tratti dai fumetti.

La star di Shazam! ha quindi condiviso il post che riporta le notizie riportate da The Wrap scrivendo: "La verità vi renderà liberi".

Il regista David F. Sandberg, sull'argomento dei personaggi coinvolti nel film, aveva ammesso: "Avrebbero dovuto esserci dei personaggi diversi, ma i progetti sono andati all'aria pochi giorni prima delle riprese. E avevamo già costruito il set e tutto il resto, la stazione di servizio e altri dettagli, cosa che amo, e ho detto: 'Voglio girare un film di Non aprite quella porta o qualcosa di simile'. Poi Peter Safran, che ha prodotto Peacemaker, ha fatto un paio di telefonate, e per fortuna Jen Holland e Steve Agee sono riusciti a venire e girare quella scene. Non è una sequenza importante o qualcosa di simile, è solo una piccola cosa divertente. Devo menzionare gli Avengers".