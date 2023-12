Zachary Levi attacca James Gunn per il casting del fratello Sean: 'Quando sei il fratello del capo...'

Pochi giorni fa è stato annunciato che Sean Gunn, fratello del regista James Gunn e attore apparso in Una mamma per amica e Guardiani della Galassia Vol. 3, interpreterà il villain Maxwell Lord nei film del DC Universe. La notizia ha sorpreso i fan, che si aspettavano un nome più noto per interpretare l'antagonista, e non tutti sono stati contenti del casting.

Ai microfoni di ComicBook.com, Zachary Levi (interprete di Shazam) ha espresso tutto il suo disappunto sul casting di Sean Gunn: "Immagino che, quando sei il fratello di colui che dirige la DC, tu possa interpretare chi vuoi." Dopo il flop di Shazam! Furia degli Dei al box office, è probabile che Levi sia stato licenziato e che il ruolo venga affidato a qualcun altro in futuro.

L'attore non è nuovo a dichiarazioni provocatorie; qualche mese fa, durante un panel del Chicago Fan Expo, aveva sostenuto che gli studios stanno proponendo agli spettatori dei "contenuti spazzatura", non tenendo conto della qualità. Rivolgendosi ai fan presenti, Levi ha spiegato: "Personalmente, penso che la quantità di contenuti che viene da Hollywood ed è spazzatura dimostri che agli studios non interessa abbastanza proporre qualcosa di grandioso per voi. Non sono interessati".

Shazam! Furia degli dei: il vero superpotere è Zachary Levi

Shazam!, Zachary Levi: "Non so cosa accadrà in futuro al personaggio, il sequel non ha avuto successo"

Shazam! Furia degli Dei: un'immagine

Zachary Levi, alcuni mesi fa, era sicuro che il suo Shazam! fosse destinato a ritagliarsi uno spazio tra le fila della nuova versione del DC Universe ideata da James Gunn e Peter Safran. La situazione, come ammesso ora dall'attore, ora non è però così chiara.

Il primo film delle avventure di Shazam! aveva debuttato sugli schermi cinematografici nel 2019, ottenendo un'accoglienza positiva da parte del pubblico e della critica. Il sequel Furia degli Dei, tuttavia, ha deluso ai box office e nemmeno le recensioni sono state all'altezza delle aspettative.

Zachary Levi, durante il podcast The FilmUp, ha ora dichiarato: "Ho amato realmente realizzare quel film e interpretare quel ruolo. Non so cosa c'è nel futuro del personaggio perché non ha avuto dei risultati particolarmente positivi". L'attore ha sottolineato: "I voti del pubblico erano comunque piuttosto buoni, ma le valutazioni della critica erano stranamente incredibilmente basse e le persone sono state follemente poco gentili".