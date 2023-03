Shazam! Furia degli Dei, il cameo di Gal Gadot è un deepfake? Il regista svela il mistero, la rabbia dei fan

Le preoccupazioni dei fan sul fatto che il cameo di Gal Gadot in Shazam! Furia degli Dei fosse un deepfake hanno spinto il regista David F. Sandberg a fare chiarezza suscitando le lamentele di alcuni utenti.

La Wonder Woman di Gal Gadot appare in una scena clou del film, che non anticipiamo per evitare spoiler a chi non lo ha ancora visto, ma il modo in cui è stata girata la scena ha spinto alcuni spettatori a sospettare la presenza di qualche trucco.

A confermare la sua presenza nel sequel nei panni di una "falsa Wonder Woman" è stata l'attrice e modella Taylor Cahill, che ha pubblicato una sua foto dal set con indosso il costume di Wonder Woman:

"Il segreto è ora svelato! Sono così grata per questa straordinaria opportunità di essere stata la controfigura di Wonder Woman, alias Fake Wonder Woman! Vorrei ringraziare Gal Gadot, Zachary Levi, l'intero cast e la troupe, e CLICK Models che hanno permesso questa esperienza così incredibile. Ora smettete di leggere e andate a vedere Shazam! Furia degli Dei".

Shazam! Furia degli Dei, Rachel Zegler: "Perché ho accettato la parte? Avevo bisogno di lavorare"

Nell'apprendere che Gal Gadot è stata in parte sostituita da una controfigura perché impegnata sul set di Assassinio sul Nilo, i fan si sono scatenati sui social media lamentandosi dell'inganno e della scelta di sovrapporre il volto di Gal Gadot sul corpo di Taylor Cahill con una tecnologia deepfake.

Shazam 2, il regista non rimpiange l'assenza di Dwayne Johnson: "Non credo sarebbe stato interessante"

A questo punto il regista David F. Sandberg si è sentito in obbligo di fare chiarezza sulla questione del deepfake rispondendo alle lamentele dei fan su Twitter.

"Abbiamo girato la scena con Taylor per capire quale copertura avremmo avuto bisogno di ottenere con Gal dato che non poteva arrivare ad Atlanta. È anche il corpo di Taylor con sopra la testa del mago. Non c'è assolutamente nessun deepfake in corso. Quando vedete Gal, è lei al 100%".

Il regista ha proseguito la spiegazione in un tweet separato, facendo un paragone con il cameo di Superman nel primo Shazam!:

"Questo è l'approccio che abbiamo adottato in Shazam! per Superman. Prima gira con una controfigura, poi ottieni la copertura richiesta con Cavill. Solo che la seconda parte non è mai accaduta in Shazam!".

Qui la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei, attualmente nei cinema italiani.