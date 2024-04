Shazam!, una star del film ritiene che il franchise continuerà solo se sarà coinvolto Black Adam

Jack Dylan Grazer ha interpretato Freddy Freeman in Shazam! del 2019 e ha assunto un ruolo ancora più importante in Shazam! Furia degli Dei. Il primo film è stato un successo di critica e commerciale, ma il sequel ha fallito su entrambi i fronti e ha dato il via a quello che si è rivelato un ultimo anno disastroso per il DC Extended Universe nelle sale. Persino Black Adam, un film considerato un "flop" da alcuni, è riuscito a superarlo nel 2022.

Zachary Levi attacca James Gunn per il casting del fratello Sean: "Quando sei il fratello del capo..."

Shazam! Furia degli Dei: un'immagine

Le parole dell'attore

Grazer ha recentemente parlato con CBR e ha ammesso che non si aspetta che il franchise di Shazam! continui. "Non lo so. Non voglio rubare la scena alla mia nuova serie The Spiderwick Chronicles, ma dirò che probabilmente il franchise non continuerà", ha detto a proposito di un possibile terzo film per concludere la trilogia. "Mi pare che il regista David Sandberg abbia detto che non farà mai più un altro film di supereroi perché Shazam! 2 è andato male. Mi è piaciuto. Pensavo fosse un buon film. Ma il botteghino ha detto: 'Beccati questo'", ha continuato Grazer.

"Comunque sia, se succederà, succederà, e penso che se succederà - e chi può dire che la mia parola abbia una qualche autorità - sarà probabilmente qualcosa che avrà a che fare con Black Adam. Black Adam inviterà Shazam in quel mondo", ha concluso l'attore. Questo sarebbe potuto accadere una volta, ma anche Dwayne Johnson si è ritrovato escluso quando sono stati fondati i DC Studios.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del film action

"Io e James Gunn ci siamo messi in contatto e Black Adam non farà parte del loro primo capitolo della storia", ha dichiarato The Rock a proposito della sua partenza dal DCEU all'inizio dello scorso anno. "Tuttavia, la DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare ad esplorare i modi più validi in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC. Queste decisioni prese da James e dalla dirigenza DC rappresentano la loro visione del DCU attraverso la loro lente creativa".

Siamo certi che nuove versioni di entrambi i personaggi faranno prima o poi la loro comparsa nel DCU, anche se James Gunn non sembra avere fretta.

Creature Commandos è in arrivo nel corso di quest'anno e Superman nel 2025, ma a parte questo, i DC Studios stanno prendendo tempo con i progetti futuri.