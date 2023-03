Shazam! Furia degli Dei, Rachel Zegler in disaccordo con le recensioni negative: "Il nostro è un buon film"

Shazam! Furia degli Dei sta vivendo momenti difficili al botteghino, e i critici non sembrano essere stati più clementi nei confronti del film DC. Ma a difesa della pellicola arriva una delle sue star, Rachel Zegler, che non concorda con molte delle recensioni negative che circolano online.

L'attrice di West Side Story, assieme a Helen Mirren e Lucy Liu, è entrata a far parte del franchise di Shazam! in occasione del sequel del film del 2019 con protagonista Zachary Levi, ed è realmente entusiasta del lavoro svolto per portare sullo schermo Shazam! Furia degli Dei.

"Hey, il nostro film in realtà è un buon prodotto! E più di ogni altra cosa, ho adorato realizzarlo e le persone con cui ho lavorato :)" ha scritto infatti Rachel Zegler su Twitter "Andatelo a vedere, dategli una chance! C'è una ragione se ha ottenuto un punteggio dell'88% di audience score!".

Nonostante il favore degli spettatori che hanno dato voti alti su Rotten Tomatoes, Shazam! Furia degli Dei sta floppando al botteghino, e le recensioni della critica non lo hanno lanciato oltre il 52% (sempre secondo quanto si evince da RT).

Shazam! Furia degli Dei, il regista commenta la deludente performance del film al botteghino

"Ad alcune persone piace essere inutilmente crudeli" continua l'attrice nel suo post "E non è necessario. E lo so, lo so come si dice 'Se non riesci a sopportare le critiche...' e tutte queste cose qui, e avete ragione. Ma il nostro film non è fatto male, anzi, in realtà si tratta di un buon film. È solo che ormai va di moda mostrare disprezzo nei confronti delle pellicole divertenti... E va bene così, è tutto ok".

E voi, che ne pensate? Concordate con Rachel o con le recensioni negative?